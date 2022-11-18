Завораживающее зрелище с высоты птичьего полета Фото: Виктория БАБАНИНА

Ледяные «блины» проплывают по Амуру. Предвестники затяжных холодов уже вовсю сбиваются в кучи, образуя плотный белый покров. Так проходит ледоход в Хабаровске. А совсем скоро вода окончательно затвердеет, и следующее подобное явление жители увидят только весной.

Холодная красота Фото: Виктория БАБАНИНА

Осенний ледостав 2022 в Хабаровском крае: когда встанет лед на Амуре

Явление замерзание реки действительно потрясающе выглядит. Особенно если запечатлеть весь процесс с высоты птичьего полета. Специально для «КП» - Хабаровск» видеограф запустил свой дрон, и теперь мы можем насладиться фантастическими кадрами любимого Амура.

Зима вступает в свои права Фото: Виктория БАБАНИНА

Можно заметить, что пока под Хабаровским мостом лихо проплывают глыбы, в некоторых более узких местах реки лед уже обрел более статичную форму. Совсем скоро это ждет и остальные части Амура: от устьев до самых широких мест и разветвлений.

Ледяные пятна застывают на поверхности Фото: Виктория БАБАНИНА

- Ледостав в Хабаровске наступил в третьей декаде ноября. Для того чтобы лед закрепился, необходимы стабильные минусовые среднесуточные температуры, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Ефремова, гидролог ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Как будто снежные разводы Фото: Виктория БАБАНИНА

Начало ледостава 2022 в Хабаровском крае

Ледостав - это отличный повод для радости. Совсем скоро хабаровчан ждет их любимое зимнее мероприятие, выставка «Наречие». Тогда реку украсят ледяные фигуры, кропотливо созданные местными художниками и скульпторами. Кроме того, радуются и «моржи». Федерация зимнего плавания откроет сезон и начнет готовиться к соревнованиям. Им не страшны морозы, ведь студеная вода для них намного приятнее теплой.

Лед простирается далеко за пределы видимости Фото: Виктория БАБАНИНА

Но несмотря на скорое открытие катков и лыжного сезона, льдом все же лучше любоваться издалека. Каждый год на территории края фиксируют огромное количество случаев, когда кто-то из жителей выходит на реку и проваливается под лед. Не всегда спасатели могут помочь пострадавшим, а потому заранее предупреждают - необходимо соблюдать осторожность и выходить на лед только в специально отведенных местах. Выезжать на машинах категорически запрещено. Для этого организуют ледовые переправы - это единственные островки безопасности, не стоит искушать судьбу и выходить на реку где вздумается.

Зимний город Фото: Виктория БАБАНИНА

Ну а если холод вам не по душе, то можно насладиться зрелищем ледостава издалека, по фотографиям. Ведь мощь и сила природы действительно вызывают восхищение.

Хабаровск с высоты Фото: Виктория БАБАНИНА

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ледяная закалка: хабаровские «моржи» поделились секретами молодости и энергии

Жители Хабаровска закаляются в ледяной воде на Амуре (подробнее)

Пушистые фламинго Тигран и Беляш поселились на озере в Хабаровске

В парке «Северный» открылась уличная арт-выставка «Наречие» (подробнее)

Ледоход с высоты птичьего полета: фотограф показал, как «просыпается» Амур у Хабаровска

Ледоход начался на Амуре у Хабаровска (подробнее)