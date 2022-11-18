Замедляемся к концу года: цены в Хабаровском крае растут не так быстро, как по России

Жители Хабаровского края меньше делают крупные покупки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край немного выбился из ряда других дальневосточных регионов по уровню годовой инфляции, которая составила 10,85 процента после 11,62 процента в сентябре и выше 12 процентов в августе. И этому есть объяснения.

В сентябре в Хабаровский край пришел крупный мобильный оператор, который потеснил знакомых всем мастодонтов. Увеличение конкуренции привело к тому, что цены на услуги связи стали снижаться.

- Основную роль в снижении инфляции сыграла меньшая склонность населения делать крупные покупки в условиях неопределенности, а также постепенное налаживание параллельного импорта, - рассказали «КП» - Хабаровск» в хабаровском отделении Дальневосточного ГУ Банка России.

Например, в октябре снизился рост цен на подержанные импортные автомобили и некоторые виды бытовой техники. Так, смартфоны популярных производителей стали стоить дешевле, чем в прошлом году. Данная тенденция отчетливо прослеживается благодаря представителям малого бизнеса, которые стараются удешевить логистику по параллельному импорту.

Регионы-поставщики отмечены высокой урожайностью на фоне увеличения посевных площадей. Благодаря этому выросло предложение овощей и фруктов, которые привозят в Хабаровский край. Цены на картофель, капусту, морковь и лук снижались быстрее, чем в сентябре.

В целом по Дальневосточному федеральному округу в октябре 2022 года уровень инфляции замедлился до 12,25 процента. Она осталась ниже, чем в целом по России. Как прогнозируют специалисты ЦБ РФ, с учетом переноса индексации тарифов ЖКХ на декабрь текущего года, годовая инфляция по итогам 2022 года составит 12-13 процентов, однако снизится в 2023 году до пяти-семи процентов, что будет зависеть от проводимой регулятором денежно-кредитной политики.

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