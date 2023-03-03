Странные точки на небе: астроном объяснил внезапное появление ярких объектов над Хабаровским краем

Обе планеты яркие, отлично видны без телескопов и даже под фонарями в центре города. Тематическое фото Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В небе над Хабаровским краем 1 и 2 марта можно было наблюдать два ярких объекта. Они появлялись на закате и стояли как бы друг за другом. Конспирологические версии об инопланетянах и Нибиру можно отмести сразу. Все гораздо прозаичней, но менее удивительно: это Венера и Юпитер исполняют свой космический «танец».

С Земли кажется, что эти две планеты приблизились друг к другу на невероятно близкое расстояние. Такое явление называется соединением, и это - обман зрения, хоть и впечатляющий. На самом деле Венера и Юпитер стремятся ко сближению для наблюдателя, в масштабах космоса между ними миллионы километров.

- Периодически подобные явления происходят с несколькими разными объектами. Например, планета может казаться близко к звезде. Или Луна с планетой могут быть на небе близко друг к другу. Но чем ближе объекты друг к другу, тем более редкое это будет явление. Иногда даже можно увидеть две планеты в одном поле зрения телескопа, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

Соединение Венеры и Юпитера можно будет наблюдать и сегодня, 3 марта. Правда, планеты уже немного отдалились друг от друга. Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что на небе будет ясно. Это значит, что около 19:00 можно обратить внимание на небосвод и отыскать две яркие точки.

По словам астронома, соединение Венеры и Юпитера будет видно везде и хорошо. Обе планеты яркие, отлично видны без телескопов и даже под фонарями в центре города. Смотреть стоит в сторону запада.

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