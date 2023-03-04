«СКА-Нефтяник» одержал первую победу в серии Фото: Руслан Ишмухаметов/Пресс-служба «Ак Барс-Динамо»

Сотый юбилейный матч в серии игр «на вылет» для хоккеистов из «СКА-Нефтяника» начался на выезде в Казани. По правилам он должен был проходить в Хабаровске, но клубы пришли к обоюдному соглашению о том, что вся серия пройдет в столице Татарстана после обращения в Федерацию хоккея с мячом России.

Стадион «Трудовые резервы» не блистал большим количеством болельщиков, но все собравшиеся 80 человек поддерживали домашнюю команду.

Фаворит встречи в лице дальневосточников сразу же приступил к реализации намеченных целей, а именно - получение преимущества с минимальными трудозатратами. Уже на пятой минуте Туомас Мяаття распечатал ворота Виктора Яшина. Спустя пару минут капитан хабаровчан Юрий Шардаков отличился с 12-метровой отметки, реализовав пенальти.

На 13-ой минуте казанцы предприняли попытку сократить отставание и насели на ворота хабаровчан, заработав два угловых удара подряд. Один из них стал успешным - 2:1. 30 секунд потребовалось «СКА-Нефтянику», чтобы восстановить отрыв. Воспользовавшись ошибкой защитников, Роман Дарковский вколотил третий гол.

До перерыва дальневосточники сумели еще трижды отличиться, сняв все вопросы о победителе. Результативные действия на счету Мяаття, Каланчина и Иванова.

Но останавливаться на достигнутом никто не планировал. Сразу после перерыва сольным проходом отметился Юрий Шардаков, оформивший дубль - 7:1. Казанцы отвечали размашистыми позиционными атаками, но до бросков дело не доходило. На 58-ой минуте Семен Чупин получил передачу от Туомаса Мяаття и увеличил отрыв - 8:1.

В течение десяти минут мяч дважды побывал за спиной казанского вратаря. Хет-трик в исполнении финского «волшебника» Мяаття партнеры по команде восприняли очень тепло.

На 74-ой минуте игроки «Ак Барс-Динамо», как и в первом тайме, реализовал свой момент со второй попытки при розыгрыше стандартного положения - 10:2. Финальным аккордом стал гол Никиты Иванова на 86-ой минуте, который установил окончательный результат на табло - 11:2 в пользу Хабаровска.

Четвертьфинальная серия продолжится в Казани, но уже на льду стадиона «Ракета» 6 марта.

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