«СКА-Нефтяник» стал первым полуфиналистом плей-офф Фото: пресс-служба «Ак Барс-Динамо»

После обидного поражения казанцы были полны решимости дать бой дальневосточному коллективу, который хоть и находился в Казани, но выступал номинальным хозяином встречи.

На стадион «Ракета» добралось меньше болельщиков, чем тремя днями ранее. Однако отсутствие поддержки никак не сказалось на боевом настрое. Как и 3 марта, хабаровчане остались верными себе, предложив соперникам практически тот же сценарий, что и в первой встрече плей-офф.

В первом тайме подопечные Михаила Пашкина решили все поставленные задачи. Дублями отметились лучшие бомбардиры «СКА-Нефтяника» - Владимир Каланчин и Юрий Шардаков. По голу забили Роман Дарковский и Семен Чупин. На 29-й минуте казанцы отквитали один мяч, но это никак не сказалось на общей картине.

Дуэль капитана и форварда дальневосточной команды закончилась победой нападающего. По итогам встречи Каланчин оформил «покер», а Шардаков остановился на хет-трике. Эта погоня стала изюминкой матча.

«Ак Барс-Динамо» удалось немного улучшить свой предыдущий результат: на этот раз казанцам удалось забить три гола и упустить две возможности отличиться с пенальти. Первый пенальти на 40-й минуте отразил вратарь Лев Шишкин. А назначенный на 56-й минуте 12-метровый удар даже не попал в створ ворот.

Завершив уверенный выезд в Казани, «СКА-Нефтяник» стал первым участником полуфинала Чемпионата России по хоккею с мячом. Теперь коллектив ждет окончания противостояния в паре «Динамо» - «Енисей». Именно после этой серии определится, куда отправятся дальневосточники - в Красноярск или Красногорск.

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