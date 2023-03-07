«Я тебе руку заломаю и свяжу»: завхоз подрался с матерью ученика в школе Хабаровска

Действия родителя могли сорвать процедуру проведения экзамена и аннулировать все результаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время в школах Хабаровска все чаще происходят конфликтные ситуации, причем спорят по большей части родители с педагогами или руководством школ. В очередной раз такой инцидент, только уже с рукоприкладством, случился в школе №67 между мамой 15-летнего ученика и завхозом, выполняющим обязанности охранника на входе. 57-летнюю женщину отказывались пускать в школу, хотя на руках у нее было разрешение от директора.

Происшествие случилось 8 февраля. В этот день в школах проходили собеседования на предмет возможности сдачи ОГЭ девятиклассниками. Мама парня заранее обратилась к директору с просьбой разрешить ей присутствовать в школе в этот момент. Руководитель учреждения в доброжелательной форме, без каких-либо проволочек, дала положительный ответ.

Ничего не подозревая, мама мальчика пришла в школу, но на входе ее тормознул мужчина. Как сообщили «КП» - Хабаровск», он не был охранником, на нем не было формы, а родители позже говорили, что он является завхозом в школе. На входе стояла металлическая рамка, женщина попросила ее выключить, по мнению матери - она наносит вред, так как облучает проходящих под ней.

Завхоз начал препятствовать, даже несмотря на то, что у матери было разрешение на посещение школы от директора. Документы она предоставила, потенциальной угрозы представлять не могла. На первую попытку пройти завхоз ее вышвырнул силой, а затем она включила камеру и записала два ролика.

На первом ролике видно, как женщина заходит в школу через рамку, а мужчина в грубой форме ее выталкивает, при этом он кричит, что сейчас заломает женщине руку, свяжет и вызовет полицию. Все это происходит на глазах у сына, за маму подросток, конечно, вступился. Женщина кричала, чтобы отпустил и не трогал ее, но мужчина насильно выталкивал ее из помещения.

На другом ролике женщина снова показывает ему бумаги, где есть подтверждение, что ей разрешили пройти в школу. В 13:50 была назначена встреча с директором. На крики и уговоры пропустить женщину подоспели сотрудники образовательного учреждения. Они распорядились, чтобы мужчина пропустил мать к директору, а рамку при этом отключил. В тот самый момент ситуация в целом разрешилась, но осадок остался. Женщина этот инцидент не захотела пускать на самотек и обратилась к депутату закдумы Хабаровского края Максиму Кукушкину. Тот, в свою очередь, пошел в прокуратуру.

- Это административное правонарушение, и вполне возможен штраф. Я считаю, что подобных моментов не должно быть в школе. Но самое главное - надо прекратить практику, чтобы на школу возлагались обязательства по охране детей. Этим должны заниматься соответствующие органы. Школа должна сосредоточиться только на образовательном процессе, - рассказал редакции парламентарий.

- Да, действительно, 8 февраля во всех школах города проходило итоговое собеседование. Это является одним из оснований для допуска девятиклассников к ОГЭ. И на этом собеседовании присутствие посторонних лиц категорически запрещено. Потому что это может быть основанием для аннулирования всех результатов участников. Один из родителей попытался пройти в школу, охрана, следуя своим инструкциям, пыталась пресечь данные действия родителя. Но несмотря на это родитель все-таки пытался пройти, шумел, кричал и выражал свои эмоции, что могло сорвать процедуру проведения собеседования, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» ситуацию в управлении образования Хабаровска.

По информации управления, никакого рукоприкладства там не было. На посту дежурили охранники, туда вызвали директора, и женщину вывели на улицу. А эта ситуация плоха тем, что действия родителя могли навредить всем детям, которые сдают итоговое собеседование, потому что результаты могли быть аннулированы.

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