Дальневосточная команда уступила соперникам со счетом 0:2 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Несколько месяцев болельщики ждали возобновления чемпионата и пристально следили за тренировочным процессом «СКА-Хабаровска» на сборах в Турции, ведь первым соперником после паузы стала «Балтика» из Калининграда, которая возглавляет турнирную таблицу.

Администрация и болельщики из Калининграда очень остроумно подошли ко встрече гостевой команды на стадионе перед матчем. Разница во времени между Хабаровском и Калининградом - восемь часов. И, наверняка, большая часть болельщиков предпочла сон, нежели просмотр игры в половину второго ночи.

Перед техническим входом персонал «Балтики» расставил кровати и включил знакомую с детства песню «Спокойной ночи, малыши». На стене напротив коек красовались Филя, Хрюша и Степашка.

На удивление, такой перфоманс попал в точку. Игра для дальневосточников сложилась не лучшим образом. Подопечные Сергея Игнашевича уже на пятой минуте открыли счет усилиями Тамерлана Мусаева.

«Красно-синие» могли сразу же ответить на такой стремительный выпад, но удар Тимура Жамалетдинова был отбит вратарем. «Балтика» на поле смотрелась интереснее и мобильнее.

Во втором тайме хозяева могли снять все вопросы о победителе, но нападающий своим ударом угодил в перекладину. Однако это не смутило калининградцев и вышедший на замену полузащитник Сергей Пряхин уже в компенсированное время установил окончательный счет на табло - 2:0.

«Балтика» продолжает победную поступь в РПЛ, а «СКА-Хабаровск» после 21-го сыгранного матча имеет в активе 33 очка, занимая шестое место.

- Я ошибся с острием атаки. Может быть определенная нервозность была у игроков. Делали много потерь, поэтому нам не удалось сыграть так, как мы можем, - рассказал на послематчевой пресс-конференции Роман Шаронов, главный тренер «СКА-Хабаровск».

Следующий матч «армейцы» проведут в ранге хозяев на нейтральном поле 13 марта против «Динамо» из Махачкалы.

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