Машина разбилась о столб в Хабаровске 7 марта Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Страшное видео, от которого бегут мурашки по коже, разлетелось по пабликам Хабаровска вечером 7 марта. На кадрах запечатлен момент жуткой аварии, произошедшей на одной из самых оживленных улиц южной части города.

Вечером вторника все спешили домой после сокращенного рабочего дня. Многие начали отмечать 8 марта накануне, поздравляя женщин-коллег с предстоящим праздником. В такие дни на дорогах чаще появляются водители, которые пренебрегают правилами и безопасностью окружающих. Они садятся за руль после рюмки-другой, думая, что «все точно обойдется». Но не на этот раз.

Фото с места ДТП в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

«Тойота Креста» ехала по Суворова, когда водитель потерял управление. В районе дома №73е машина несколько раз вильнула в стороны и на полном ходу устремилась вправо к обочине. Затормозить ей «помог» столб. Авто буквально обняло световую опору. Казалось, что еще чуть-чуть, и его разорвало бы пополам. Шанс выжить в такой аварии близок к нулю.

Свидетели ДТП вызвали полицию и скорую. На место происшествия быстро приехало несколько машин с мигалками. Несмотря на тяжесть самой аварии и состояние машины после «встречи» со столбом, водитель выжил. Его аккуратно достали из иномарки и передали врачам. В авто больше никого не было.

- Водитель – мужчина 40 лет. Он получил множественные травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, хабаровчанин находился в состоянии опьянения в момент ДТП, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Последствия аварии казались настолько жуткими, что очевидцы даже предположить не могли, что в машине кто-то мог уцелеть.

- Насмерть, наверное, е-мае! - говорит девушка за кадром, шокированная увиденным.

О состоянии водителя пока ничего неизвестно. Его увезли в больницу. Сейчас врачи проводят обследование пострадавшего и устанавливают тяжесть полученных им травм. Мужчине оказывают необходимую помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Им предстоит установить обстоятельства и причины ДТП.

Автомобиль буквально разрубило пополам Фото: @mestoprodv Фото: Социальные сети

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