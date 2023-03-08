Погубил любимый хозяин: кошка задохнулась при пожаре в квартире в ЕАО

Бездыханное тело кошки вынесли спасатели из горящей квартиры в Биробиджане Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вечером 7 марта жильцы пятиэтажки на улице Широкой почувствовали запах дыма. Настороженные соседи начали выглядывать из квартир, чтобы определить источник вони. Долго гадать им не пришлось. Дым валил из-под двери соседа, который не пользуется радушием у местных жителей. Люди несколько раз постучали в дверь, но никто не открыл. Им ничего не оставалось, как вызвать пожарных.

ДЫМОВАЯ ЛОВУШКА

Звонок в спасательную службу Биробиджана поступил в 18:11. Прибывшие расчеты сразу заметили клубы дыма, валящие из окна квартиры. Зайдя в дом, они подключились к аппаратам защиты органов дыхания, так как подъезд также успел заполниться угарным газом. Жильцы сказали пожарным, что в квартире может быть человек. На стук никто не реагировал, тогда было решено выбить дверь. Они несколько раз приложились к ней весом и та поддалась.

Внутри дым стоял стеной, сквозь которую было трудно что-то разглядеть. На пороге один из пожарных заметил лежащую кошку. Он подхватил животное и вынес его на улицу. Пройдя вглубь одной из комнат, спасатели увидели лежащего на диване мужчину. Буквально в нескольких сантиметрах от него тлела обивка и внутренности мебели. Казалось, что он не подавал признаков жизни.

Пожарные подняли обмякшее тело пострадавшего и вынесли его во двор на свежий воздух. Дыхание у него было слабым. Спасатели оказали первую помощь пострадавшему и тот закашлял. К этому моменту приехала машина «скорой». Медики приняли пациента и увезли его в больницу.

В то же время сотрудники МЧС уже несколько минут пытались реанимировать питомца. Кошке делали массаж сердца, подносили к мордочке маску с кислородом, но попытки ни к чему не привели. Им так и не удалось спасти животное.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОИЗОШЕДШЕГО

Пожарные быстро потушили возгорание. Очага открытого горения в квартире не было. Источником дыма стал тлеющий матрац. Когда смог немного развеялся, на место ЧП подоспели дознаватели, чтобы установить причины пожара.

- В квартире было много окурков. Рядом с диваном стояла переполненная пепельница. Дознаватель сделал вывод о том, что вероятная причина пожара – неосторожность при курении, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, пресс-секретарь МЧС России по ЕАО.

По словам соседей, хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни. Вероятнее всего, он уснул с зажженной сигаретой, которая выпала у него из рук на диван. Ткани обивки и наполнитель начали тлеть. Мужчина не проснулся и надышался дымом, из-за чего едва не погиб.

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