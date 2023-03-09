«Работаю украшением планеты Земля»: «Барби» из Хабаровска словила кучу негатива после выступления на ТВ

Эпатажная хабаровчанка стала участницей шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота» Фото: Скриншот с видео

Эпатажная хабаровчанка стала участницей шоу «Богиня шопинга» на телеканале «Суббота». В соцсетях девушка называет себя «Барби Доллар» и публикует провокационные снимки вперемешку с кадрами из путешествий и ресторанов. После появления на ТВ, где блогерша объявила себя украшением Земли, на нее обрушилась волна негативных комментариев.

«ПАПИКИ»

Правила шоу просты: за 15 тысяч рублей и три часа девушки должны подобрать себе образ на заданную тематику. В выпуске с хабаровчанкой участницы искали лук на спиддейтинг - формат вечеринок «быстрые свидания». Соперницами «Барби» стали финалистка шоу «Пацанки» шестого сезона Анастасия Наточий и Софья Листман, которая отнесла себя к золотой молодежи.

«Барби» заявила о себе с первых минут шоу, эффектно появившись в сопровождении двоих парней - якобы охранников. Девушка была в коротком розовом топе и лакированных розовых штанах. У соперниц такой ход вызвал смех, а блогерша сообщила: «Слава богу, у меня есть бюджет на охранников, мои мужчины выделяют мне на это деньги, потому что они хотят, чтобы я была в безопасности».

Во время знакомства девушка была в коротком розовом топе и лакированных розовых штанах. Фото: скриншот телеканала «Суббота» Фото: Скриншот с видео

- Я - «Барби Доллар». Я официально трудоустроена украшением планеты Земля. Пусть другие работают, трудятся, что-то делают… нет, это все не для меня. Моя задача на каждый день - просто сделать себе красивый макияжик, подобрать интересный лук и ходить по улицам Москвы, собирая восхищение, - сказала «Барби Доллар».

Девушка назвала себя профессиональной бездельницей, мастером спорта по трате денег и сообщила, что ее спонсируют парни и «папики». Причем один из них, по словам блогерши, дает ей деньги уже четыре года. Своих конкуренток она посчитала за «дворовских чикуль» и не поняла, что они делают на этом шоу.

ДОМИК «БАРБИ»

- С порога хочу заявить: весь мир должен быть благодарен мне за то, что я его украшаю […] Все в этом мире мне обязаны просто за то, что я хожу по этой планете […] Захочу сходить в ресторан, просто пойду на улицу Тверскую, и какой-нибудь мужичок обязательно меня туда позовет. Хочу прокатиться на «Мерседесе» - также пройдусь по центру, и какой-нибудь мужичок позовет прокатиться на нем. Реально, все просто исполняют мои желания, - сказала «Барби Доллар».

В первую очередь блогерша показала свой зеркальный стол, который ей купил «папик». Потом показала случайно украденную в 16 лет жилетку и продемонстрировала несколько образов, один из них даже положительно оценил эксперт Даниил Грачев.

Блогерша не стала победительницей проекта. Фото: скриншот телеканала «Суббота» Фото: Скриншот с видео

Финальные наряды соперниц блогерша раскритиковала. Сама же перед выходом на подиум расплакалась из-за того, что ей не понравились макияж и прическа. Успокоившись, девушка все же вышла к конкуренткам. На финал «Барби» подобрала короткую плиссированную юбку в зеленую клетку, укороченные белую рубашку и черный блейзер. Из аксессуаров - галстук. Соперницы оценили лук блогерши на шесть баллов, столько же поставил эксперт шоу, назвав его интересным, но недоработанным. В итоге девушка заработала 12 баллов и не стала победителем проекта.

Финальный образ хабаровчанки раскритиковали соперницы. Фото: скриншот телеканала «Суббота» Фото: Скриншот с видео

После того как выпуск вышел в эфир, комментаторы обрушили на «Барби» негатив. Они критиковали все: от внешнего вида до поведения. Большинство не оценило актерскую игру девушки и посчитало, что она слишком переигрывала.

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