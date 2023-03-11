Второй матч серии пройдет в Хабаровске Фото: Илья Котельников/пресс-служба ХК «Динамо»

Еще один шаг сделала команда из Хабаровска к заветному трофею по итогам сезона. Первый матч полуфинальной серии до двух побед подопечные Михаила Пашкина провели против московского «Динамо» в Красногорске.

Еще свежи воспоминания о поражении трехмесячной давности, когда столичная команда с первых минут захватила инициативу и предложила дальневосточникам высокие скорости, к которым те были не готовы. На этот раз тренерский штаб учел ошибки прошлого и «СКА-Нефтяник» с первых минут обрушил шквал атак на ворота «Динамо».

Беспрерывное давление принесло свои плоды. За 45 минут первого тайма команда их Хабаровска смогла забить шесть мячей усилиями Мяаття, Дарковского, Шардакова, Иванова и Каланчина. Соперники смогли ответить двумя точными выстрелами Миргазова, один из которых был нанесен с 12-метровой отметки.

Во втором тайме дальневосточный коллектив сбавил темп, действуя по счету. Но даже в экономичном режиме «СКА-Нефтяник» дважды распечатал ворота «бело-голубых». Понимая всю тяжесть положения, игроки «Динамо» постарались вернуться в игру и возродить интригу. Менее чем за восемь минут столичные забили 4 гола, доведя счет до 6:8.

Однако совершить «камбэк» подопечным Евгения Иванушкина не удалось. Хабаровчане оставили поле за собой, забив девятый гол. На 84-ой минуте с углового «Динамо» удалось вновь поразить ворота дальневосточников, но переломить ход встречи не получилось.

Матч в Красногорске для «СКА-Нефтяника» стал значимым. Именно в полуфинальной серии игроки смогли прервать неудачную традицию выступления против «Динамо» на стадионе «Зоркий».

Следующая встреча между клубами пройдет 13 марта в Хабаровске. Во второй полуфинальной паре «Водник» на домашнем льду оказался сильнее «Кузбасса» - 6:5.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Удачный старт в плей-офф: хабаровский «СКА-Нефтяник» выиграл первый матч серии против «Ак Барс-Динамо»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл «Ак Барс-Динамо» со счетом 11:2 в плей-офф Чемпионата России (подробнее)

Путь в полуфинал открыт: хабаровский «СКА-Нефтяник» без труда сломил «Ак Барс-Динамо»

Хабаровский «СКА-Нефтяник» стал первым полуфиналистом чемпионата России по хоккею с мячом (подробнее)

«Спокойной ночи, малыши»: болельщики из Калининграда угадали, как сыграет «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» уступил «Балтике» в 21-ом туре Первой лиги (подробнее)