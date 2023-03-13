«СКА-Хабаровск» проиграл «Динамо-Махачкала» со счетом 0:1 Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Очередной тур первенства МЕЛБЕТ-Первой лиги для дальневосточной команды прошел в Санкт-Петербурге вместо Хабаровска. Схожим оказалось то, что в обоих городах шел снег. Соперник из южного региона страны в лице «Динамо-Махачкала» оказался более подготовленным.

С первых минут «бело-голубые» начали активный прессинг ворот Евгения Помазана. Размашистые действия и фланговые навесы нейтрализовались защитой. На 18-й минуте назначенный свободный удар вновь был адресован на левый фланг. Череда отскоков позволила вывести на убойную позицию Ражаба Магомедова, который пробил точно в левый угол ворот.

После забитого гола игроки «Динамо-Махачкала» начали действовать еще напористее и не стеснялись использовать любую возможность, чтобы убежать в атаку. В одном из таких эпизодов на 27-й минуте защитникам «СКА-Хабаровска» пришлось страховать голкипера и выбивать мяч, который попал в штангу, с «ленточки».

Под занавес первого тайма Артем Симонян нанес мощный дальний удар, но выстрел пришелся за пределы створа ворот.

Во второй 45-минутке ситуация не изменилась. «Бело-голубые» диктовали свою игру, но подопечные Романа Шаронова после перерыва начали действовать более открыто и имели неплохие шансы исправить положение. Наиболее опасный момент на 81-й минуте удалось создать Ишхану Гелояну, однако вратарь намертво зафиксировал мяч.

Двумя минутами позднее форвард Саид Алиев обыграл двух защитников и со входа в штрафную пробил в дальний угол. Голкипер соперника, вытянувшись в «струну», достал снаряд кончиками пальцев, отведя угрозу.

В добавленное время «СКА-Хабаровск» получил шанс разыграть стандартное положение. Доставленный в штрафную площадь мяч скакал от игроков одной команды к другой. Защитник Александр Иваньков, подключившийся к атаке, наносил прицельный удар с рикошетом от газона. Это усыпило бдительность вратаря, но на выручку пришел игрок обороны «Динамо-Махачкала».

Судья зафиксировал финальный счет встречи - 1:0 в пользу «бело-голубых». Следующий матч дальневосточники проведут на выезде против московского клуба «Родина» 18 марта.

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