Все свое ношу с собой: более двух миллионов рублей пытался пронести через таможню житель Китая

Изъятые купюры были в двух валютах: рубли и юани Фото: скриншот из видео
Фото: Хабаровская таможня
Гражданину Китая пришлось отложить свой вылет в Харбин из Хабаровска из-за, казалось бы, незначительной, но незаконной детали. Мужчина проследовал через зеленый коридор, что означало отсутствие у него ценностей или денежных средств, которые подлежат декларированию. Однако таможню пройти ему не удалось.
Сотрудники федеральной таможенной службы Хабаровского края совместно со службой авиационной безопасности обнаружили в нательной сумке под одеждой выезжающего наличные денежные средства, количество которых явно превышало разрешенную законом сумму в 10 тысяч долларов США.
- Мужчина говорил по-русски частично, поэтому пришлось пригласить переводчика для составления протокола. По словам гражданина Китая, он боялся потерять деньги по дороге, поэтому пришлось прибегнуть к такому способу. Как выяснилось, о правилах вывоза наличных денег он не знал, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Попова, пресс-секретарь хабаровской таможни.
Специалисты таможенной службы изъяли денежные средства. В общей сложности сумма составила два миллиона 600 тысяч рублей, часть из которых была в китайских юанях.
- В тот день мужчина не вылетел из Хабаровска в Харбин. Денежные средства были изъяты и помещены на хранение до решения суда.
В отношении гражданина Китая было заведено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Ему может грозить штраф до 10-кратной суммы незаконно перемещенных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.
В хабаровской таможне напомнили, что законом установлен лимит на вывоз денежных средств без декларирования. Он составляет 10 тысяч долларов США или около 770 тысяч рублей.
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