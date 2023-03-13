Всему виною ревность: житель Николаевска-на-Амуре стал незваным гостем на вечеринке

45-летний мужчина убил бывшую супругу и ее ухажера в Николаевске-на-Амуре Фото: скриншот из видео Фото: Прокуратура Хабаровского края

9 марта 2023 года житель Николаевска-на-Амуре заявился на вечеринку в квартиру на улице Орлова. В это время там находилась компания людей и бывшая супруга 45-летнего мужчины.

- Гражданин 1979 года рождения увидел свою бывшую сожительницу с новым любовником. В порыве ярости на фоне ревности и состояния алкогольного опьянения он схватил нож и нанес множественные удары по телу женщины, а позже и мужчины, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

От полученных в область грудной клетки травм 48-летняя женщина скончалась на месте. Пострадавшего мужчину удалось спасти. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная помощь. Позже судебно-медицинской экспертизой будет установлена степень причинения вреда здоровью.

Прибывшие следователи незамедлительно провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, которые находились в квартире, и назначили необходимые экспертизы.

Правоохранители из Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завели уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

Суд, с учетом позиции городской прокуратуры Николаевска-на-Амуре вынес решение заключить 45-летнего местного жителя под стражу до окончания расследования.

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