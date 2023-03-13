Битва при Амуре: «СКА-Нефтяник» уступил московскому «Динамо» в Хабаровске

Третий матч между командами пройдет 14 марта в Хабаровске Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

После удачного первого матча против московского «Динамо», серия переехала в Хабаровск. «СКА-Нефтяник» на льду «Арены Ерофей» мог оформить выход в финал, но у столичных были другие планы.

В нынешнем сезоне «Динамо» стало самой возрастной командой среди именитых команд. Более того, у действующего чемпиона оказалась и самая короткая скамейка запасных. Безусловно, это сказалась на результатах некоторых игр. Однако в Хабаровске подопечные Евгения Иванушкина решили сыграть в свое удовольствие.

Уже на четвертой минуте гости вынимали первый мяч из ворот дальневосточников. Бросок с углового удара над головой Льва Шишкина удался Игорю Вассерману. Несколькими минутами позднее феерично ворвавшись на высокой скорости Егор Ахманаев забросил второй гол. Мяч пролетел между вратарем хабаровчан и левой штангой.

Ответить на агрессивные выпады москвичей удалось Туомасу Мяаття только на девятой минуте с углового удара. Незамедлительно после этого последовало «возмездие» от «бело-голубых». Алмаз Миргазов получил передачу прямо перед воротами и переправил мяч в нижний угол.

Михаил Пашкин решил взять тайм-аут, чтобы команда перевела дух и настроилась продолжать встречу с другой тактикой. Но и это не уберегло хозяев льда от контратаки столичных. Передачей верхом на рандеву с голкиперов вывели Владислава Тарасова. Игрок был точен и увеличил счет до 4:1.

Второй гол в исполнении «СКА-Нефтяника» произошел на 16-ой минуте. После розыгрыша углового удара мяч несколько раз отрикошетил от игроков. Первым среагировать успел Алан Джусоев, вколотив его в сетку - 2:4.

Стремительное начало рано или поздно измотало бы игроков с обеих сторон, поэтому до 33 минуты особо опасных моментов на льду не наблюдалось. Нарушение на Никите Иванове во время атаки спровоцировало судей назначить пенальти, который реализовал Юрий Шардаков - 3:4. Разрыв мог быть и больше, ведь на последней минуте первого тайма игрок «Динамо» залез в положение «вне игры», поэтому арбитры не зафиксировали пятое взятие ворот дальневосточников.

Этот момент был исправлен на 37-ой секунде второго тайма. Уже отличившийся Миргазов увеличил разрыв до двух голов. Мощный, а главное точный, удар после подачи углового удалось совершить Юрию Шардакову, но сразу после этого «Динамо» выстрелило «дуплетом», доведя счет до 4:7.

На 70-ой минуте пятый гол хабаровчан оформил Семен Чупин. Раскачав влево-вправо нескольких защитников, игрок точно положил мяч в дальний угол. Опешив от такой спортивной наглости, «Динамо» взяло тайм-аут.

Почуяв запах победы, столичные на кураже положили еще два мяча. Алмаз Миргазов стал самым результативным игроком «бело-голубых», оформив «покер».

Решающий матч за выход в финал чемпионата России по хоккею с мячом между «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» пройдет 14 марта в 19:00 в Хабаровске.

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