Отвлеклась на несколько минут: бабушка обнаружила грудного внука мертвым в ЕАО

Ребенок перевернулся на бок и откатился к мягкому подлокотнику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небольшом селе Птичник ЧП, которое поразило всех местных жителей. 25 ноября здесь задохнулся грудной малыш. Правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.

Шестимесячный мальчик остался дома под присмотром бабушки. Родители ушли на работу, поэтому малыша вверили ей. Тем более, бабушка неоднократно выручала новоиспеченных маму с папой.

Женщина присматривала за ребенком нон-стоп, но была вынуждена отвлечься. Бабушка меньше чем на пять минут вышла на кухню. За это, можно сказать, мгновение, случилась трагедия.

- Ребенок лежал на диване. Он перевернулся на бок и откатился к мягкому подлокотнику. Малыша прижало, вернуться в исходное положение он не смог. В результате мальчик задохнулся, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

Когда бабушка вернулась в комнату, то была шокирована произошедшим. Женщина вызвала врачей, но им оставалось констатировать смерть ребенка.

- По данному факту проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято законное решение, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Мария Токмачева, представитель краевого СУ СКР.

Семья благополучная, асоциальной не считалась. На учетах не состояла.

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