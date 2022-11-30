Родные стены приятнее: как взять ипотеку на ИЖС в Хабаровском крае

Источник: Домклик

В Хабаровском крае набирает популярность индивидуальное жилищное строительство. Сегодня оно является одним из драйверов всей отрасли. Только за девять месяцев 2022 года доля частных домов составила почти 45 процентов от общего объема вводимого в эксплуатацию жилья. Оно и понятно, ведь стоимость одного квадратного метра в собственном доме значительно отличается от цены квадратного метра в многоквартирном комплексе - в пользу «индивидуалистов», разумеется.

Как можно обзавестись домом своей мечты в нынешних реалиях? Существует два пути: построить его самостоятельно или купить - на сервисе недвижимости Домклик от Сбера мы насчитали более 1800 объявлений. И то и другое можно сделать в ипотеку.

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Попробуем своими силами!

Еще недавно льготные ипотечные программы на ИЖС обязывали заемщиков строить дом только с привлечением подрядчика - юридического лица, да еще и с аккредитацией банка, выдавшего заем. Однако теперь в Сбере можно оформить ипотеку (хоть по базовой, хоть по льготной ставке) и без таких «помощников». А для возведения стен и крыши - нанять обычную бригаду, какую захочется. Или сделать все самому, если позволяют опыт и знания. Это заметно повлияло на рост интереса россиян к ИЖС в ипотеку.

По данным Домклик, с июля по сентябрь этого года доля самостоятельного - без подрядчика - строительства в общем объеме ИЖС-ипотеки в Сбере увеличилась до 35%. Эксперты связывают эту тенденцию с «облегчением» требований к ипотечникам, а также с действием льготных программ - таких как «Ипотека с господдержкой».

По ней вы можете получить кредит как на строительство жилого дома на имеющемся земельном участке, так и на одновременное приобретение участка и возведение на нем жилого здания. Главное - завершить работы в течение 12 месяцев, чтобы процентная ставка не увеличилась. Отсчет будет идти с момента подписания кредитного договора до даты регистрации дома, то есть постановки его на кадастровый учет.

Условия кредитования в Сбере по этой программе весьма приятные. Ставка по кредиту - от 6,3%, максимальная сумма - шесть миллионов рублей, которые можно выплачивать на протяжении 30 лет. А первоначальный взнос составляет 15 процентов, если вы получаете зарплату на счет или карту Сбербанка, или 20 процентов для других категорий клиентов.

Для подачи заявки вы должны быть гражданином РФ, иметь прописку на территории страны. Возраст должен составлять от 21 года до 75 лет на момент выплаты ипотеки. Также предъявляется требование к стажу на текущем месте работы - не менее трех месяцев. Подробнее обо всех нюансах ипотеки Сбербанка с господдержкой на строительство дома можно прочитать в журнале Домклик.

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А если купить готовый дом?

Аналогичная программа с господдержкой распространяется и на уже построенные дома с земельными участками. Одно отличие - приобрести жилье можно только у юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Условия ипотечного кредита будут несколько лояльнее, но ставка при этом чуть выше - от 6,7 процента. Максимальная сумма прежняя - до шести миллионов рублей, сроки тоже - до 30 лет. Первоначальный взнос в этом случае будет составлять 15 процентов. В остальном условия те же.

- Доля ипотеки на ИЖС в общем объеме ипотечной выдачи банка составила около 5% в сентябре, что в пять раз больше, чем в сентябре прошлого года, - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Источник: Домклик

Второй по популярности программой при покупке частного дома стала «Семейная ипотека». Она может подойти вам, если в семье есть ребенок, который родился после 2018 года включительно, или ребенок с инвалидностью. Банк продлил программу до 1 июля 2024 года, а также улучшил ее условия.

Для Хабаровска и Хабаровского края максимальная сумма кредита составляет шесть миллионов рублей на срок до 30 лет. Ставка при покупке готового дома - от 5,7 процента. А если на семейном совете вы примете решение строить самостоятельно, то вам потребуется привлечь подрядчика. В этом случае процентная ставка снизится до 5,3.

Провести операцию с недвижимостью без посещения Росреестра можно будет благодаря удобному сервису Домклик «Электронная регистрация сделки». Кстати, именно она позволяет получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке Сбера.

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Целимся в выгоду

Ну и какой хабаровчанин не слышал о «Дальневосточной ипотеке»? По этой программе вы также можете купить или построить свой собственный дворец. Разумеется, есть ряд условий, которые необходимо выполнить, чтобы низкая ставка осталась с вами вплоть до погашения. Совсем недавно программу продлили до 31 декабря 2024 года, так что вполне можно успеть!

Для получения ипотечного кредита по программе «Дальневосточная ипотека» регистрация на территории ДФО сейчас не обязательна. Но прописаться в приобретаемом объекте недвижимости нужно будет в течение 270 дней после оформления права собственности.

Подать заявку на предоставление такого кредита могут семьи с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста, а также работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций.

Так, Сбер предлагает ставку 1,5% годовых на строительство дома. По программе его необходимо воздвигнуть на территории ДФО с помощью подрядчика. Либо можно потратить кредит на покупку земельного участка и дальнейшее строительство дома так же с помощью специализированной организации. Максимальная сумма ипотечного кредита ограничена шестью миллионами рублей, а срок выплат - 20 годами.

Фото: Shutterstock

При покупке дома по «Дальневосточной ипотеке» ставка со всеми скидками от Сбера и Домклик составит 1,7% годовых. Приобрести недвижимость можно в сельском поселении ДФО. Например, в Хабаровске под эти цели отлично подойдут Тополево и Березовка. Стоит помнить, что приобретать участок с жилым домом нужно только у юридического лица или индивидуального предпринимателя. В остальном - все то же: максимальная сумма кредита - шесть миллионов, срок - до 20 лет, и первоначальный взнос - от 15 процентов (можно использовать материнский капитал).

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