«СКА-Нефтяник» после двухлетнего перерыва сыграет в финале Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Решающий третий матч полуфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и «Динамо» определил первого финалиста текущего чемпионата. Причем игра разительно отличалась от двух предыдущих встреч серии.

Оба коллектива пересмотрели свою тактику и сделали акцент на более прагматичные действия, чтобы совершать как можно меньше ошибок. На морально-волевых качествах хоккеисты вышли на матч сразу после игры 13 марта.

Старт первого тайма был не таким стремительным, как днем ранее, но первыми преуспели вновь гости. Игрок «бело-голубых» решился на индивидуальный проход и бросил слева. Мяч задел защитника дальневосточников и угодил в дальний угол Льва Шишкина. На этот раз продолжения со стороны «Динамо» не последовало. Физическая усталость и акклиматизация сказались на мобильности игроков. Да и хозяева подошли к обороне очень организованно, выключив главных форвардов столичных из игры.

После пропущенного гола игроки «СКА-Нефтяника» не полетели вперед сломя голову, а методично осаждали владения голкипера «Динамо». До перерыва натиск перерос в два гола. На 36-ой минуте капитан команды Юрий Шардаков, отмечавший в этот день свое 33-летие, сравнял счет на табло. А уже на 43-ей минуте Владимир Каланчин вывел дальневосточников вперед.

Начало второго тайма не дало четкого понимания, кому отдать предпочтение. Перелом наступил после 58-ой минуты. Столичные упустили из виду Романа Дарковского, который пушечным выстрелом отправил мяч в правую «девятку». Сразу после этого хозяева перехватили инициативу и держали игроков «Динамо» на безопасном расстоянии от своих ворот.

На 77-ой минуте Юрия Шардакова поздравляли не только с Днем рождения, но и с дублем в игре. Доведя счет до 4:1 даже самые преданные болельщики «бело-голубых» поняли, что игру уже не спасти. Действующим чемпионам удалось отквитать всего один мяч с углового удара.

Капитан «СКА-Нефтяника» замахнулся на хет-трик, но пенальти реализовать не удалось - на пути мяча встал вратарь. Теперь «Динамо» окончательно сложило с себя полномочия чемпиона страны и сыграет в матче за третье место.

После двухлетнего перерыва «СКА-Нефтяник» вновь получил возможность сыграть в золотом матче. Соперник уже определился - кемеровский «Кузбасс» в трех матчах взял верх над архангельским «Водником». Финальный матч состоится 19 марта. Остается дождаться оглашения места его проведения.

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