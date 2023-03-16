Пункт выдачи заказов в Хабаровске принимает клиентов 16 марта Фото: Евгений ЛАПУХИН

Пришел назначенный день массовой забастовки сотрудников интернет-магазина Wildberries. 16 марта сотрудники пунктов выдачи товаров должны были не выйти на работу, закрыть точки и не отдавать клиентам заказы. Дальний Восток одним из первых стал участвовать в бунте. В Комсомольске-на-Амуре ПВЗ закрылись еще 14 марта, но 15 числа сотрудники вновь открыли двери клиентам, потому что начальство пошло на небольшие уступки.

ПВЗ в Комсомольске Фото: Telegram/@komsagram

Почему бастуют менеджеры Wildberries в Хабаровском крае

Причиной массовой забастовки стали новые условия работы, по которым вся материальная ответственность легла на менеджеров пунктов выдачи заказов. С сотрудников стали списывать полную стоимость возвращенных бракованных или подмененных в пути товаров. Эта система действовала и раньше, но тогда с баланса работников удерживали 25 процентов.

- Это было не так ощутимо, особенно, если заказ мелкий. В итоговой зарплате была все равно нормальная сумма, поэтому особо никто не жаловался. Но с 13 марта наши балансы ушли в минус, нам даже запретили выводить свою зарплату пока «не погасим долг» и не отработаем бесплатно. Речь о сотнях тысячах рублей на каждого. Оспорить несправедливое навешивание штрафов мы не можем, просто не приходит никаких ответов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Романова (имя изменено по просьбе героя публикации, - прим.ред.), сотрудница ПВЗ в Комсомольске.

Отрицательные балансы сотрудников Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

Закрытые ПВЗ Wildberries в Хабаровском крае

Как стало известно, после бунта работникам вновь открыли возможность вывода зарплаты с баланса в приложении, поэтому они снова вышли на работу, но все еще недовольны нынешним положением дел. Сотрудники, оставшиеся в долгах, объединились в группы и закрытые чаты, там они обсуждают требования, которые выдвигают работодателям. До тех пор, пока их не удовлетворят, работать они не собираются. Откровенный рассказ и подробности о происходящем в пунктах Wildberries поведала сотрудница из Комсомольска в предыдущем материале «КП» - Хабаровск».

Пункт выдачи заказов в Комсомольске Фото: Telegram/@komsagram

Как рассказали работники, условия и раньше были тяжелые: на складах запрещали ходить в туалет в рабочее время, менеджеров штрафовали, если они не успевали принять все коробки за полтора часа, снижали зарплату за рейтинг ниже 4,95 из 5 звезд приложении. Но в марте стало совсем невыносимо: после нововведений они фактически не могут получить свою зарплату, а большая ее часть уходит на погашение стоимости чужих ошибок. Если товар привезли уже бракованным – штраф, если клиент сказал, что товар не тот – штраф, и так далее. Проверкой компании уже занялась Генпрокуратура России. На Дальнем Востоке помощь сотрудникам оказывает хабаровский профсоюз «Учитель».

Сотрудники из Хабаровска не сообщали о закрытии Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

Несмотря на то, что протесты поддерживают на Дальнем Востоке, в Сибири, Центральной России и других регионах, бунт дошел не во все города. Если в Комсомольске 14 марта бастовали все пункты выдачи, в Хабаровске к протестам на данный момент не присоединился никто. Точки работают в штатном режиме.

Пункты выдачи в Хабаровске не собираются закрывать Фото: Евгений ЛАПУХИН

Какие пункты Wildberries работают в Хабаровске: режим, закрытие, забастовка

«КП» - Хабаровск» пообщалась с клиентами пунктов, которые напрямую спрашивали сотрудников, что вообще происходит, и стоит ли ожидать закрытия.

- Я ходила забирать свой онлайн-заказ 16 марта. Если честно, то немного на панике. Боялась, что если не успею, потом будет поздно: и деньги потеряю, и вещь не получу. Но оказалось, что все в порядке. Пункт работает как обычно, все сотрудники на месте. Я спросила менеджера о забастовке, и девушка мне ответила: «Это все фигня, не верьте в эту чушь», - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Галошина, жительница Хабаровска.

В центре работают все пункты выдачи заказов Фото: Евгений ЛАПУХИН

Другой клиент отправился в точку в центре города, где его ожидала купленная футболка. На вопрос о протестах сотрудник пункта сделал удивленное лицо и сказал, что в первый раз слышит о каких-либо забастовках.

- Я забирал заказ еще 15 марта вечером. Спросил у менеджера, что творится. Она сказала, что слышала мельком, но надеется, что до них не дойдет волна протестов. Девушка также дополнила, что у них нормальные условия работы, и никто не жаловался из коллег, и что она не понимает, из-за чего вообще все началось. Отношусь я к их решению... Да никак не отношусь, мне в принципе все равно, я всегда выбираю оплату при получении, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий Донских, житель Хабаровска.

В остальных точках обстановка такая же: менеджеры отрицают любую информацию о потенциальном закрытии филиалов и продолжают работу.

- Я приходила примерить заказанное платье в один из пунктов у дома. Мне не подошел размер, поэтому товар вернула. После всего прочтенного я спросила у менеджера, спишут ли отмену из ее зарплаты. Девушка посмеялась и ответила отрицательно. Только вот глаза у нее были грустные какие-то... Пока была в примерочной, много людей еще заходило за заказами, и почти каждый спрашивал о забастовках и возможном закрытии. Мое мнение, что сотрудники имеют право требовать адекватных условий работы, я много прочитала о том, что происходит. Но наверное многие боятся, что останутся без денег и хоть какой-то зарплаты. Я надеюсь, что им пойдут на уступки, но сама решила, что больше не буду ничего закатывать на Wilberries, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Игошина, жительница Хабаровска.

14, 15 и 16 марта все пункты работали в обычном режиме Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Последние новости о забастовке сотрудников Wildberries

Тем временем в чате сотрудников с Дальнего Востока сообщают, что закрытие, хоть и не полное, точек происходит в Амурской области, Якутии и на Сахалине. Бастующие не намерены сдаваться, несмотря на уже посыпавшиеся массовые увольнения. Как сообщили сахалинские менеджеры, договоры компания разрывает в одностороннем порядке без письменного уведомления и блокирует аккаунт работника.

Сотрудники рассказали об увольнениях Фото: Telegram-канал бастующих сотрудников Wildberries

Отстаивать права сотрудников помогают депутаты и профсоюзы. В Хабаровске готовится коллективное обращение в вышестоящие инстанции, уволенные сотрудники держат связь с представителями правозащитных организаций и намерены обжаловать разрыв договоров и текущие условия труда. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

Если вам известно, какие пункты прекратили работу в городе, просим присылать фото и описание на почту red.habkp@phkp.ru.

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