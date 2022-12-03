Обгоревшие руки и все лицо в ожогах: мужчина отчаянно пытался спасти дом от пожара в ЕАО

Сильный пожар уничтожил дом в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Ничем не примечательный день закончился воем сирен и переполохом для жителей частного сектора в Биробиджане. Очевидцы заметили черный дым со стороны соседнего участка. Уже через несколько минут сквозь густой смог замелькали длинные языки пламени.

На участке горела летняя кухня. Проживавший в ней мужчина до последнего пытался самостоятельно обуздать стихию руками и мокрыми тряпками. Но все его попытки провалились. Он вышел из горящей постройки, только когда услышал звук сирен от пожарных машин.

Расчеты в составе восьми человек и двух машин прибыли к месту ЧП около 16:30. Почти сразу приехала «скорая помощь» и наряд электриков. Спасатели сразу приступили к тушению постройки, чтобы пламя не перекинулось на соседние здания. В то же время медики быстро осмотрели пострадавшего мужчину и увезли его в больницу. Пытаясь справиться с пожаром, он получил серьезные ожоги рук, лица и дыхательных путей.

Пожарным потребовалось больше часа, чтобы потушить огонь Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Спасателям потребовалось больше часа, чтобы полностью потушить огонь. Летняя кухня сгорела полностью вместе со всем имуществом, но соседние дома не пострадали, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Дом выгорел дотла Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Пожар ликвидировали, но работы на месте ЧП все еще продолжаются. Эксперты выясняют причины возгорания, подсчитывает ущерб, нанесенные пламенем.

Напомним, еще один крупный пожар произошел в ночь на 3 декабря в Хабаровске. Огонь полностью уничтожил церковь в Индустриальном районе города. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы полностью потушить пламя.

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