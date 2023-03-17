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Происшествия17 марта 2023 7:31

Не пожалел тяжелобольных: бизнесмен из Хабаровска растратил бюджетные деньги на строительство онкодиспансера

Директор хабаровской фирмы присвоил 53 миллиона рублей при строительстве онкодиспансера
Кирилл КЕМЕНЕВ
На имущество обвиняемого наложили арест

На имущество обвиняемого наложили арест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предпринимательская деятельность предполагает получение прибыли, но у 60-летнего жителя Хабаровска, директора строительной компании, совсем другое представление об этом.

В 2018 году компания подозреваемого заключила государственный контракт с КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» на строительство «Межрайонного онкологического диспансера» в Комсомольске-на-Амуре. Согласно условиям, указанным в закупке, организация должна была завершить строительные работы не позднее 2020 года, однако сделано этого не было.

- Фигурант уголовного дела изначально не намеревался исполнять условия контракта. Введя в заблуждение должностных лиц, он по своему усмотрению распорядился бюджетными средствами на сумму более 53 миллионов рублей, однако аванс был больше, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». При участии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю были проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления. Следователи не раскрывают преступную схему, благодаря которой удалось вывести большую сумму.

На мужчину также подали в суд гражданский иск на указанную сумму. В качестве обеспечительных мер на недвижимое имущество и два маломерных судна был наложен арест.

- Обвиняемый не скрывался от следствия, - уточнили в СУ СК.

Дело уже передано в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

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