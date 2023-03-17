Не пожалел тяжелобольных: бизнесмен из Хабаровска растратил бюджетные деньги на строительство онкодиспансера

На имущество обвиняемого наложили арест
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Предпринимательская деятельность предполагает получение прибыли, но у 60-летнего жителя Хабаровска, директора строительной компании, совсем другое представление об этом.
В 2018 году компания подозреваемого заключила государственный контракт с КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» на строительство «Межрайонного онкологического диспансера» в Комсомольске-на-Амуре. Согласно условиям, указанным в закупке, организация должна была завершить строительные работы не позднее 2020 года, однако сделано этого не было.
- Фигурант уголовного дела изначально не намеревался исполнять условия контракта. Введя в заблуждение должностных лиц, он по своему усмотрению распорядился бюджетными средствами на сумму более 53 миллионов рублей, однако аванс был больше, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». При участии сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю были проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления. Следователи не раскрывают преступную схему, благодаря которой удалось вывести большую сумму.
На мужчину также подали в суд гражданский иск на указанную сумму. В качестве обеспечительных мер на недвижимое имущество и два маломерных судна был наложен арест.
- Обвиняемый не скрывался от следствия, - уточнили в СУ СК.
Дело уже передано в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
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