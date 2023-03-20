Команда из Хабаровска собрала золотой хет-трик в сезоне 2022/2023 Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

«Золотой» матч собрал аншлаг на арене «Ерофей», а на льду сошлись два коллектива, которые пропагандируют агрессивный атакующий хоккей. В графе «забитые мячи» у «СКА-Нефтяника» числилось 250 голов, а у «Кузбасса» - 200. Однако несмотря на это команды с трепетом отнеслись к защите собственных ворот.

С самого начала матча под сводами арены царило эмоциональное напряжение, и многотысячная армия поклонников ждала быстрых голов. Опасных моментов было хоть отбавляй, но первое взятие ворот случилось только в середине первого тайма. На 27-й минуте Алан Джусоев оказался в нужном месте, успев добить мяч в ворота после череды рикошетов - 1:0.

Минимальная разница в счете подстегнула гостей после перерыва. Однако по физической составляющей хабаровчане были не только быстрее соперников, но также чуть точнее и удачливее. На 53-й минуте Туомас Мяаття, словно танк, прошелся по оборонительным редутам «Кузбасса». Полузащитник легким движением убрал одного защитника и стянул на себя троих обороняющихся. Но вместо броска дальневосточный легионер выдал блестящую передачу Роману Дарковскому, который своим броском увеличил преимущество «СКА-Нефтяника» до двух мячей.

На Арене «Ерофей» собрался аншлаг Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Одна и вторая команды прекрасно понимали, что при должном подходе можно отыгрывать и более крупный дефицит. Несмотря на давление трибун, на 67-й минуте «Кузбассу» удалось отквитать один мяч. Полузащитник Александр Егорычев, убрав ложным движением двоих соперников, сделал бросок, который было тяжело взять голкиперу - 2:1.

Атакующий напор дальневосточников на протяжении матча выразился в количестве угловых ударов. К 79-й минуте хозяева льда уже разыграли 12 стандартных положений, но успешным стало 13-е. Проникающий удар точно в цель нанес Юрий Шардаков. Капитан команды не только снял вопрос о победителе, но и выиграл снайперскую гонку у своего одноклубника Владимира Каланчина за звание лучшего бомбардира. На счету полузащитника 57 мячей за сезон.

Золотой хет-трик «СКА-Нефтяника» удался! Подопечные Михаила Пашкина одержали победы в Кубке и Суперкубке России, а также стали чемпионами страны в сезоне 2022-2023 годов.

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