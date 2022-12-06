Пришибло деревом: на 17-летнюю девушку свалился тополь в Хабаровске

Тополями были усыпаны улицы и дворы: они падали на людей, машины и дороги Фото: Telegram/khv_news

Сентябрь в Хабаровске местные жители запомнят надолго, ведь в это время здесь проходил тайфун «Хиннамнор». Бедствие пришло в регион из Японии и обрушилось на город, принеся ливни стеной и сильный ветер. В такую непогоду деревья падали штабелями, а хрупкие конструкции рассыпались на щепки. Летали остановки и крыши, кусты и даже баннеры.

7 сентября посреди пика тайфуна на 17-летнюю девушку со всего размаху упало дерево. Это случилось на Краснореченской около дома №46. Тополь угодил прямо на голову девочки, пока она шла по своим делам. В результате подростка увезли на скорой с черепно-мозговой травмой.

- Подростку был причинен тяжкий вред здоровью. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

Чаще всего деревья падали на машины Фото: Telegram/khv_news

Обошлось без более серьезных последствий, однако происшествие не было случайностью. Выяснилось, что тополь свалился на подростка по вине ООО «Амурлифт», которое не приняло мер для своевременного спила дерева.

Управляющую компанию привлекли к ответственности за нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами. «Амурлифт» выплатила 270 тысяч рублей штрафа в госбюджет, хотя представители компании с приговором не согласились и своей вины не признали.

Выяснилось также, что законные представители девушки, а именно родители, не подавали прошение о компенсации морального вреда из-за случившегося. Им не выплачивали сумму на лечение и восстановление здоровья после больницы. Претендовать на деньги они смогут, только если лично обратятся в прокуратуру или напрямую в суд.

В этот день упало больше сотни деревьев Фото: Telegram/sungorkin_post

Напомним, в этот день дерево также упало на еще двух девушек. На студенток колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания свалился тополь прямо в отведенном месте для курения. Девушки успели пригнуться, серьезных травм они не получили. Крона хлестнула одну из них по лицу, но студентки смогли отделаться царапинами и ссадинами.

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