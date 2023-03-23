Разбойники с игрушечным пистолетом: два жителя Хабаровска совершили налет на салон сотовой связи

Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания Фото: скриншот из видео Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Вечер пятницы для администратора салона сотовой связи на окраине Хабаровска запомнится надолго. Закончив свою смену, сотрудник готовился уходить домой и закрывал павильон, как вдруг со спины к нему подошел неизвестный и направил на него оружейный ствол.

Мужчина в маске был настойчив и потребовал деньги. Оказавшись в торговом зале, налетчик достал из кассы деньги и прихватил с собой два мобильных телефона, после чего выбежал из помещения. Снаружи его поджидал подельник, который наблюдал за окружающей обстановкой.

- Происшествие случилось еще 17 марта на Ульяновской. Обращение в полицию было зафиксировано почти сразу после совершения налета. Добычей злоумышленников стали 12 тысяч рублей и два мобильных телефона. Общий ущерб потерпевшая сторона оценила в 50 тысяч рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Вычислить и найти молодых людей для сотрудников правоохранительных органов не составило труда.

- Обоим фигурантам по 24 года. Первого удалось задержать в районе Пятой площадки во время ремонта в квартире. В оперативных мероприятиях принимали участие сразу три ведомства. Второго удалось задержать в тот же день на территории города. Он безработный, привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Иногда подрабатывал частным извозом на личном автомобиле.

Обнаружить телефоны, как и деньги, сотрудникам полиции не удалось. Со слов злоумышленников, вырученные из кассы средства они поделили поровну, один из телефонов продали за две с половиной тысячи рублей, а второй просто-напросто выкинули, потому что он не включался.

- При обыске автомобиля одного из фигурантов было обнаружено орудие преступления. Им оказался игрушечный пистолет, который был куплен на центральном рынке Хабаровска. Также в ходе допроса стало известно, что мужчины заранее готовились к преступлению и накануне посещали торговую точку, чтобы оценить обстановку.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Также сотрудники полиции завели уголовное дело по статье «Разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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