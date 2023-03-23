Сильная неприязнь к чайкам: двое мужчин устроили стрельбу на балконе в Магадане

Мужчины устроили стрельбу с балкона дома в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

Острая нелюбовь к пернатым привела двоих колымчан на скамью подсудимых за хулиганство. Возможно, птицы и не вызвали бы такого резонанса, если в действиях мужчин не были задействованы другие лица, которые пострадали.

По версии следствия, в период с четвертого по восьмое октября 2022 года двое 38-летних магаданцев решили найти себе развлечение и устроили стрельбу с балкона четвертого этажа на улице Наровчатова.

- Мужчины на протяжении нескольких дней по очереди выходили на балкон с пневматической винтовкой и целились в сторону стоящих во дворе мусорных контейнеров, не обращая никакого внимания на прохожих, а также детскую и спортивную площадки во дворе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ, полковник юстиции СУ СКР по Магаданской области.

А жаловаться на обвиняемых было кому. Жильцы окрестных домов неоднократно обращались в полицию. Так, например, пятого октября женщина прогуливалась со своей собакой в момент, когда происходила стрельба. Хозяйка питомца обратилась в ветеринарную клинику, чтобы оказать помощь собаке.

Спустя еще пару дней другая женщина с собакой угодила под «обстрел», заметив на балконе четвертого этажа мужчину в состоянии алкогольного опьянения с винтовкой в руках.

Сотрудники полиции зафиксировали обращения потерпевших и решили наведаться к нарушителям спокойствия. Выяснилось, что хозяин квартиры пустил своего приятеля пожить на время, периодически навещая своего товарища.

По версии самих обвиняемых, они стреляли исключительно по чайкам, которые разносят мусор по округе из контейнеров.

После вмешательства прокуратуры Магаданской области к делу подключились сотрудники следственного комитета. Во время осмотра квартиры была обнаружена та самая пневматическая винтовка. Ее изъяли.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия либо угрозой его применения». Теперь любителям пострелять грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

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