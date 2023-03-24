Зарезал спящую семью: жителя Колымы отправили в колонию за зверское убийство матери и ее сына

Суд вынес приговор жестокому убийце из поселка Дебин, который зарезал двоих человек 7 сентября 2021 года Фото: Оперативная съемка

Суд вынес приговор жестокому убийце из поселка Дебин, который зарезал двоих человек 7 сентября 2021 года. Напомним, что Олег (имя изменено - прим. ред.) давно дружил со своими жертвами. Напившись, 35-летний мужчина напал на знакомых, которые спали.

ЗВЕРСТВА НА УЛИЦЕ МАЦКЕВИЧА

В роковой день Олег зашел к своему давнему 44-летнему приятелю выпить бутылочку-другую. С удовольствием к мужчинам присоединилась и 66-летняя мама последнего. Выпивали спокойно, говорили о быте и делах, в какой-то момент вспыхнула ссора.

- Не помню, не помню вообще, - говорил Олег все время следствия.

В чем была причина конфликта, мужчина так и не рассказал. Но в том состоянии сильного опьянения это казалось ему существенным. Колымчанин почувствовал себя ущемленным, затаил на семью злобу и решил мстить. Способ выбрал жуткий: дождался, пока мать и сын лягут спать, и набросился на них с ножом.

Сперва Олег убил мужчину. Его он ударил ножом в шею около 29 раз. Следующей стала пожилая женщина. Ее колымчанин фактически кромсал: 40 раз вонзил лезвие в лицо и шею. Ни одна из жертв не проснулась и умерла на месте. По мере того, как Олег трезвел, улетучились детали того застолья.

РЕАКЦИЯ

Мужчину задержали, сперва он признался в содеянном. Уголовное дело завели по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам». Позже колымчанин от показаний отказался и выдвинул свою версию. Якобы после пьянки он ушел, вернулся за телефоном и нашел друзей мертвыми.

Следователи в эту версию не поверили и доказательства говорили не в пользу Олега. Суд присяжных встал на сторону обвинения и счел мужчину убийцей.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор не вступил в законную силу.

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