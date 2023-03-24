«Сама меня соблазняла, одевалась откровенно»: отчим пытался изнасиловать 13-летнюю девочку на Колыме и скинул всю вину на нее

Впервые 35-летний мужчина завалился к девочке в феврале 2020 года. Тематическое фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Несколько лет издевательств со стороны взрослого мужчины и недоверие матери - это ад, в котором два года жила 14-летняя девочка из Магадана. Она невольно стала объектом для сексуальных домогательств отчима. Олег (имя изменено - прим. ред.) заявил, что падчерица «сама его провоцировала».

ХОТЬ БЫ НЕ ПРИШЕЛ

- Знакомые говорят о нем как о нормальном человеке, обычном. Во всяком случае, в трезвом виде он девочку не трогал, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах региона.

Как только Олег выпивал, сразу же шел к падчерице. Впервые 35-летний мужчина заявился к девочке в феврале 2020 года, ей было 13 лет. Тогда он совершил насильственные действия сексуального характера. С этого момента колымчанин после выпитых 100 граммов постоянно домогался к падчерице.

Приставал к подростку мужчина дома в Магадане, на отдыхе в Новороссийске. В сентябре 2020 года Олег захотел большего и попытался изнасиловать девочку. Но по каким-то (каким - не раскрывается) не зависящим от него обстоятельствам не смог завершить дело до конца.

Домогательства продолжились, а мама отказывалась верить дочери. У женщины с Олегом был совместный ребенок, и колымчанка просто не могла допустить мысли о том, что ее любимого мужчину могут интересовать девочки. В соседней комнате ее дочь до июня 2022 года шептала: «Хоть бы не пришел».

«ОНА ВИНОВАТА»

О происходящем девочка все-таки рассказала учительнице в школе. Та немедленно сообщила в правоохранительные органы. Во время проверки все факты подтвердились, Олега задержали. Ему вменили: покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней.

Во время разбирательства мужчина выдвинул свою версию. Мол, это падчерица его соблазняла: «Ходила передо мной в откровенной одежде». Подобная версия (откровенно издевательская) подтверждения не нашла.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок двух лет. Также он лишен права заниматься определенными видами деятельности, связанными с воспитанием и обучением детей, на срок 15 лет, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Приговор в законную силу не вступил. Когда все ужасы вскрылись, девочку забрала бабушка. Сейчас школьница живет с ней.

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