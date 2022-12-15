«Апчхи» и на больничный: количество больных гриппом растет в Хабаровске

Свиной грипп более заразный Фото: Мария ЛЕНЦ

Хабаровск, как и вся Россия, оказался под властью сезонных заболеваний. Не обошел стороной регион и свиной грипп, который характеризуется тяжелым течением и большей заразностью.

За последнюю неделю в Хабаровске было зарегистрировано 8 711 случаев ОРВИ. Отмечается, что эпидпорог по Хабаровску превышен на 90 процентов во всех возрастных категориях. Кроме того, за неделю выявили 51 случай гриппа - 37 у взрослых и 14 у детей в возрасте до 14 лет.

- Особую опасность штамм свиного гриппа представляет для детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Захарова, начальник отдела исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

Симптомы свиного гриппа

Коронавирус и свиной грипп очень схожи, однако методы лечения этих заболеваний отличаются.

- Болезнь развивается очень быстро. Первые признаки появляются уже через 12-15 часов после заражения;

- У заразившегося человека поднимается высокая температура (от 38 градусов - прим. ред.);

- Как и при любой респираторной инфекции у больного появляется мышечно-суставная боль, кашель, насморк и боли в горле;

Лечение свиного гриппа

Принципиальным моментом в лечении данного заболевания является своевременность. Самый лучший способ - обратиться к врачу, который назначит правильное лечение.

В случае заражения лучше всего оставаться дома, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Отмечается, что человек способен заражать окружающих на протяжении недели после инфицирования.

Профилактика гриппа

Лучшим способом защитить себя и своих близких является вакцинация.

- Для взрослых существует препарат «Совигрипп», в который включены два штамма вируса гриппа А (в том числе свиного гриппа - прим. ред.) и один штамм вируса гриппа В.

Несмотря на то, что заболевание уже распространяется, эффективность вакцины составляет 90-95 процентов от ожидаемых или уже пришедших штаммов гриппа. На выработку иммунитета организму требуется две-три недели.

Не стоит забывать и о других мерах защиты от сезонных респираторных заболеваний, таких как соблюдение социальной дистанции, регулярное проветривание помещений, дезинфекция любых поверхностей, включая дверные ручки, и питание с достаточным содержанием белка и витаминов.

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