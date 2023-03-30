Проклятое Охотское море: почему рыбаки один за одним получают инсульт на Колыме

Спасательная операция длилась три часа Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Спустя сутки после ночного спасения моряка, сотрудники МЧС вновь отправились покорять небесную гладь на вертолете Ми-8 «Авиации Колымы», чтобы вывезти работника рыболовецкого судна «Асача».

Компанию спасателям составили сотрудники скорой медицинской помощи, которые собрали необходимые инструменты и медикаменты для помощи пострадавшему.

Вертолет отправился за 200 километров от берега, чтобы добраться до судна. Борт санавиации уже привык вылетать на такие вызовы, поэтому бортовая лебедка и специальная корзина были уже снаряжены и готовы к использованию.

- По предварительной информации, 61-летнему мужчине стало плохо. Он мог самостоятельно передвигаться и говорить. Спасатель МЧС спустился на корзине, закрепил моряка и поднял на борт вертолета, где передал его в руки медицинских сотрудников, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Сергеева, сотрудник отдела информационного сопровождения событий ЦУКС Главного управления МЧС России по Магаданской области.

Приступившие к осмотру медики диагностировали у мужчины инсульт. Было принято решение экстренно доставить пациента в магаданскую областную больницу для прохождения стационарного обследования и дальнейшего лечения.

Напомним, это второй случай за рабочую неделю, когда спасатели МЧС совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи отправляются в акваторию Охотского моря для оказания помощи моряку с аналогичным диагнозом.

Вся операция по эвакуации заняла чуть более трех часов. Вертолет преодолел путь около 400 километров.

Что же является причиной частых случаев инсульта в открытом море? Этот вопрос пока остается загадкой. Можно выдвинуть только предположения, что труд моряков на рыболовецком судне - очень тяжелый. В пользу этого утверждения также могут выступать перепады давления, часто меняющиеся погодные условия или недостаточная забота о собственном здоровье.

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