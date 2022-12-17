Этот матч стал самым результативным для «СКА-Нефтяника» в 2022 году Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Вернувшиеся со сложного гостевого тура дальневосточники не успели отдохнуть, как ринулись в бой против одного из аутсайдеров чемпионата в лице новосибирского «Сибсельмаша». Несмотря на опасения относительно физической формы хозяев, вояж сибиряков на берега Амура обернулся форменным кошмаром.

Уже с первых минут хабаровчане показали, кто главный претендент на трофей Чемпионата России, открыв счет на третьей минуте. Отличиться с игры удалось Никите Иванову. Спустя пару минут второй мяч из сетки «Сибсельмаш» доставал после броска Алана Джусоева. Не подкачала и игра со стандартов, которая в последнее время совсем не клеилась. Подача с углового позволила Алексею Торгонскому довести счет до крупного уже к 12-ой минуте.

На этом подопечные Михаила Пашкина не остановились. На 25-ой и 29-ой минутах отличились капитан команды Юрий Шардаков и единственный легионер клуба Туомас Мяаття. На 30-й минуте «СКА-Нефтяник» заработал еще один угловой удар. Лазейку для мяча в воротах нашел Юрий Шардаков, доведя счет до неприличного - 6:0. Несмотря на это, до конца тайма было забито еще четыре гола. Дважды гостям удалось огорчить голкипера хабаровчан Льва Шишкина. На перерыв команды ушли при счете 8:2.

Можно сказать, что в этот вечер у «СКА-Нефтяника» получалось практически все. Второй тайм не стал исключением. На 47-ой, 50-й и 56-ой минутах с игры отличились Владимир Каланчин, Юрий Шардаков и Алан Джусоев. Переведя дух и допустив небольшую помарку в виде третьего пропущенного гола от новосибирцев, дальневосточники продолжили гнуть свою линию, забросив еще четыре гола. Как итог - 15:3 и это самая результативная игра в исполнении «СКА-Нефтяника» в этом чемпионате.

Также стоит отметить, что в составе хабаровского клуба дебютировал 19-летний вратарь Матвей Сокольников, который оставил ворота в неприкосновенности. Игроки команды записали три хет-трика. Если для Шардакова и Мяаття это привычно, то Алан Джусоев впервые в составе «армейцев» выдал тройную «шрапнель».

После 12 проведенных встреч «СКА-Нефтяник» занимает третью строчку в турнирной таблице Чемпионата России, завершив семь встреч с крупным счетом. Однако расслабляться некогда, ведь уже 19 декабря подопечные Михаила Пашкина встретятся с грозным соперником из Кемерово. «Кузбасс» лидирует в первенстве и этот матч выявит, кто достоин занять первую строчку.

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