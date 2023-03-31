Закрутки от бабушки: жительницы Хабаровска пытались переправить наркотики в соседний регион в консервах

Девушки пытались переслать наркотики в Благовещенск Фото: УФСБ России по ЕАО

Совместная операция УФСБ России по ЕАО и УМВД России по ЕАО позволила пресечь попытку поставки наркотических веществ между регионами.

По версии следствия, 19-ти и 21-летняя жительницы Хабаровска в феврале 2023 года привезли в краевую столицу наркотическое средство весом около 208 граммов с территории ЕАО. Девушки планировали переправить запрещенные вещества в Амурскую область, но в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов и осуществить задуманное у злоумышленниц не получилось.

- Девушки пытались замаскировать свое незаконное отправление в банке с лечо и отправить в Благовещенск посредством передачи продукции не осведомленному об их преступных намерениях лицу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уже на месте получить содержимое «закруток» должны были двое несовершеннолетних жителей Амурской области, которые планировали расфасовать наркотическое вещество на более мелкие партии и распространить с целью сбыта.

Также по месту жительства одной из подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого изъято не менее 300 граммов наркотических веществ и упаковка для их тайной транспортировки.

Сотрудники СУ СКР России по Хабаровскому краю и ЕАО завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

- В данный момент продолжаются следственные действия. Наркотическое средство отправлено на экспертизу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Королева, пресс-секретарь УФСБ России по ЕАО.

Троим фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на время проведения расследования. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

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