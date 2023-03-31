Закрутки от бабушки: жительницы Хабаровска пытались переправить наркотики в соседний регион в консервах

Девушки пытались переслать наркотики в Благовещенск Фото: УФСБ России по ЕАО
Совместная операция УФСБ России по ЕАО и УМВД России по ЕАО позволила пресечь попытку поставки наркотических веществ между регионами.
По версии следствия, 19-ти и 21-летняя жительницы Хабаровска в феврале 2023 года привезли в краевую столицу наркотическое средство весом около 208 граммов с территории ЕАО. Девушки планировали переправить запрещенные вещества в Амурскую область, но в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов и осуществить задуманное у злоумышленниц не получилось.
- Девушки пытались замаскировать свое незаконное отправление в банке с лечо и отправить в Благовещенск посредством передачи продукции не осведомленному об их преступных намерениях лицу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Уже на месте получить содержимое «закруток» должны были двое несовершеннолетних жителей Амурской области, которые планировали расфасовать наркотическое вещество на более мелкие партии и распространить с целью сбыта.
Также по месту жительства одной из подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого изъято не менее 300 граммов наркотических веществ и упаковка для их тайной транспортировки.
Сотрудники СУ СКР России по Хабаровскому краю и ЕАО завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».
- В данный момент продолжаются следственные действия. Наркотическое средство отправлено на экспертизу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Королева, пресс-секретарь УФСБ России по ЕАО.
Троим фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на время проведения расследования. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:
Пытались продать труп вымирающего зверя: трое жителей Хабаровского края задержаны с тушей амурского тигра
В Хабаровске задержали троих мужчин при попытке продать труп амурского тигра за 700 тысяч рублей (подробнее)
Спал в квартире с трупом: инвалид в ЕАО воткнул в голову знакомого топор и думал, что тот очнется
Инвалида I группы из поселка Смидович отправили в колонию за убийство мужчины ножом и топором в ЕАО (подробнее)
Проклятое Охотское море: почему рыбаки один за одним получают инсульт на Колыме
Сотрудники МЧС при помощи вертолета доставили мужчину с инсультом в Магадан (подробнее)