Повелась на быстрое обогащение: девушка из Средней Азии решила подработать наркокурьером в Хабаровске

У девушки дома изъяли более 100 граммов наркотиков Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю в феврале 2023 года провели оперативно-розыскные мероприятия и с поличным задержали злоумышленницу, которая занималась распространением наркотических средств в одном из дворов города.

20-летняя уроженка Средней Азии призналась правоохранителям, что нашла предложение о быстром и нелегальном заработке в сети Интернет. С ней связался куратор посредством мессенджера. Спустя какое-то время девушка получила первую партию наркотика через почтовое отправление одной из транспортных компаний. «Запрещенка» была спрятана в музыкальную колонку.

- В задачи девушки входило оборудовать тайники в разных районах Хабаровска и передавать данные о них куратору. При этом злоумышленница знала о том, что находится в свертках, - рассказала «КП» - Хабаровск» Олеся Циклаури, исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции смогли установить ее причастность к 11 эпизодам распространения. Обыски в квартире задержанной привели правоохранителей к уже расфасованному, но еще не разбросанному по городу наркотику. Его вес составил более 100 граммов. Также удалось изъять телефон, с которого велась переписка с куратором и колонка, в которой трансформировались запрещенные вещества.

- Помимо преступной деятельности, удалось установить, что иностранка находится на территории Российской Федерации нелегально. У нее нет разрушительных документов.

Расследование уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» окончено. До решения суда обвиняемая будет находиться под стражей.

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