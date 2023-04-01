Закопали труп на свалке: двое мужчин спустя несколько лет ответят за тяжкие преступления в ЕАО

Обвиняемые дожидаются приговора суда под стражей Фото: Прокуратура ЕАО

Целый криминальный сериал длиною в несколько лет развернулся в ЕАО. Двое местных жителей в возрасте 26-ти и 34 лет понесут заслуженное наказание за целый ряд тяжких преступлений.

Как установило следствие, в мае 2018 года обвиняемые находились на участке автомобильной дороги в районе улицы Октябрьская в селе Биджан в состоянии алкогольного опьянения. Они встретили знакомого им местного жителя и будучи негативно настроенными, затолкали его в личный автомобиль.

- Мужчины полагали, что именно этот местный житель причастен к хищению у одного из них наркотических средств, о которых намеревался сообщить в полицию. Уже в автомобиле жертве начали наносить удары руками и ногами, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО по взаимодействию со СМИ.

На этом злоумышленники решили не останавливаться и продолжили свои зверства. По дороге к селу Степному пострадавшему было нанесено не менее пяти ударов ножом. А когда автомобиль прибыл в пункт назначения, обвиняемые выволокли жертву с пассажирского сидения и по очереди произвели по одному выстрелу в голову потерпевшего из нарезного огнестрельного оружия. Чтобы точно убедиться, что жертва погибла, один из мужчин нанес удар лопатой в область шеи. От таких серьезных полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

После жестокой расправы обвиняемые приняли решение сокрыть совершенное ими убийство, обмотали тело потерпевшего пищевой пленкой и закопали в яме, вырытой на территории мусорной свалки, посоле чего скрылись.

Это преступление долгое время оставалось не раскрытым, несмотря на то, что родственники обратились с заявлением в полицию об исчезновении. Злоумышленники долго оставались на свободе и продолжали заниматься криминальными делами.

Позднее факт преступления все же вскрылся, когда один из убийц проговорился об этом своему односельчанину. Сотрудники правоохранительных органов провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Их ждали новые, ранее неизвестные находки.

- Действуя группой по предварительному сговору, обвиняемые приобрели на территории ЕАО наркотическое средство, которое хранили до момента обнаружения и изъятия сотрудниками. Они намеревались сбыть более 73 килограммов наркотического средства, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Но и на этом история не заканчивается. До поимки один из обвиняемых в ноябре 2021 года причинил тяжкий вред здоровью своему родственнику на фоне личной неприязни.

- Дяде одного из злоумышленников получил несколько ударов рукой в область лица, а после падения - еще несколько ударов ногами в область тела, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО по взаимодействию со СМИ.

На период расследования уголовного дела один из обвиняемых уже отбывал наказание в колонии-поселения за преступление по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель с применением садистских методов». Именно этот мужчина в конце ноября 2021 года нанес множество ударов кулаком в область головы взрослой особи сибирской косули, а также удары железным предметом и раненое животное погибло. Этот случай вызвал серьезный резонанс у общественности, а видеозапись распространилась по социальным сетям даже за пределами региона.

Сейчас следственные органы завершили расследование всех преступлений двух мужчин, а исполняющий обязанности прокурора Еврейской автономной области Владимир Колчин утвердил обвинительное заключение по статьям «Убийство, совершенное группой ли с целью скрыть другое преступление», «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему». Одному из обвиняемых дополнительно вменили «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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