Был план и они его придерживались: двое неизвестных ограбили магазин под покровом ночи в Хабаровске

Целью воров стал сейф с наличными
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дерзкое ограбление из помещения магазина «Федорино счастье», который занимается продажей посуды и всевозможных товаров для дома, произошло в Хабаровске в ночь с 30 на 31 марта.
- Утром 31 марта в дежурную часть городского отдела полиции обратились представители торговой организации с заявлением о том, что неизвестные в вечернее время путем отжатия металлической решетки проникли через пластиковое окно в помещение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Прокофьева, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.
Целью воришек стал металлический сейф с наличностью внутри. По словам пострадавшей стороны, после закрытия смены в нем находилось 380 тысяч рублей. А общий ущерб составил 390 тысяч рублей.
Залезть в магазин двум неизвестным не составило труда. Окна служебного выхода находятся перед невысоким забором из профнастила. Преодолеть его может даже неподготовленный человек. А вот с решеткой на стеклопакете пришлось повозиться. Как стало известно, на помощь злоумышленникам пришел гвоздодер.
- В настоящее время сотрудники уголовного розыска принимают все меры для установления личностей и задержания злоумышленников. Также было заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание предусматривает до шести лет лишения свободы.
Забрав сейф, воры погрузили его на строительные носилки и унесли в неизвестном направлении.
Напомним, ранее в Хабаровске был ограблен ювелирный магазин «Карат». Воры подошли к делу изощренным способом - сделали подкоп. Сработавшую сигнализацию посчитали ложной, так как все окна и двери торгового павильона оказались нетронутыми.
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