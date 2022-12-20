«СКА-Нефтяник» занимает второе место в Чемпионате России по хоккею с мячом Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

История противостояния двух команд складывалась очень сложно. Два сильных коллектива не хотят уступать друг другу, но все же два последних матча оставались за игроками из Кемерово.

«Кузбасс» приехал в Хабаровск в качестве лидера турнирной таблицы Чемпионата России по хоккею с шайбой. Это автоматически увеличивало вес встречи, ведь от итогового результата может зависеть будущее чемпионство.

Никто и предположить не мог, что к девятой минуте игры «СКА-Нефтяник» будет вести с преимуществом в три гола. Взвинтив темп, с игры отличились Каланчин, Мяяття и Иванов. Такое резвое начало вынудило сибиряков брать тайм-аут и экстренно вносить коррективы.

Даже после паузы подопечные Михаила Пашкина продолжили гнуть свою линию, сочетая хлесткие атаки с дисциплинированной игрой в обороне. Это привело к четвертому голу хабаровчан. Принимал поздравления с дублем Владимир Каланчин, который уже успел наколотить 26 мячей в ворота соперников.

Хозяева плотно и организованно выстраивали оборонительные порядки, так что до 28-й минуты вратарь Лев Шишкин фактически не участвовал в игре. Однако «Кузбасс» в очередной раз подтвердил свою репутации команды, которая не опускает руки даже, казалось бы, в безвыходной ситуации. Гостям удалось размочить голевую засуху, а к концу тайма даже приблизиться к «СКА-Нефтянику». По итогам 45 минут на табло красовались цифры 4:2.

Во второй половине матча хозяева сменили свою тактику, отдав предпочтение игре в контратаке. Пойти на это пришлось из-за понимания, что «Кузбасс» будет стремиться отыграться всеми имеющимися силами. Несколько попыток увеличить разрыв в счете не увенчались успехом. Палочкой-выручалочкой стал капитан «СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков. Полузащитник точным ударом завершил розыгрыш углового удара - 5:2.

Пока сибиряки приходили в себя, Владимир Каланчин, к слову, коренной кемеровчанин, оформил хет-трик - 6:2. Несмотря на крупную разницу в счете, гости до финального свистка успели дважды отличиться. Это не испортило настроение хабаровским болельщикам, которые на позитивной ноте завершили год.

Уйти на каникулы «СКА-Нефтянику» в ранге лидера не удалось, ведь архангельский «Водник» обыграл московское «Динамо» и вышел на первое место. Погоня за заветной строчкой продолжится 9 января, когда армейцы встретятся с ульяновской «Волгой». Матч пройдет 9 января на льду арены «Ерофей».

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