Для активного отдыха не обязательно уезжать из Хабаровского края Фото: Андрей АБРАМОВ

Длинные праздничные выходные - это прекрасный повод для планирования отдыха. Кто-то предпочитает провести время дома, укутавшись в плед, а кому-то необходимо выбраться за город, чтобы сбежать от суеты и набраться сил до отпуска. О том, куда можно поехать в Хабаровском крае, чтобы отдых стал комфортным и незабываемым - в подборке «КП» - Хабаровск»

«Ривьера парк» на Заимке

Адрес: село Краснореченское, Императорская, 5

Гостиничный комплекс расположен в непосредственной близости к городу на берегу реки Уссури. От центра города до конечной точки всего 25 километров. Несмотря на это в «Ривьера парке» сочетается отдых на природе и комфорт фешенебельных гостиниц.

В зимний период гостям доступны 50-метровая горка, каток, снегоходы, сноуборды и тюбинги, которые можно взять в аренду.

База отдыха «Холдоми»

Адрес: 5 километров от поселка Солнечный, Хабаровский край

Горнолыжный комплекс и базы отдыха находятся у подножия горы Холдоми. Добраться до него можно как самостоятельно, так и трансфером из Комсомольска-на-Амуре. Курорт придется по душе любителям экстремального отдыха. Современная инфраструктура представляет собой трассы разного уровня сложности, трассы для сноубордов и тюбинга.

Гости базы могут разместиться в одном из четырех комфортабельных коттеджей или в гостинице с номерами. На территории работает пять точек питания, включая шашлычную, караоке-бар, кафе и бистро.

Туристический комплекс «Амут Сноу Лэйк»

Адрес: 10 километров от поселка Горького, Хабаровский край

Место в живописной лесной местности, куда так и хочется сбежать от городской суеты. Вокруг находятся горные сопки, на склонах которых растут хвойные деревья, а также известное озеро Амут. Оно является памятником природы и по качеству воды может соревноваться с Байкалом.

На территории комплекса работают две гостиницы и десять коттеджей разной вместимости. На новогодних каникулах посетители могут покататься со склонов на лыжах и сноубордах. Подъем на трассы осуществляется на снегоходах.

Глэмпинг «Заповедные места»

Адрес: 284-й километр трассы Хабаровск - Лидога - Ванино - Советская Гавань

Интересная база отдыха разместилась прямо на берегу реки Анюй в заповедной зоне. Первозданная природа этих мест меньше всего была изменена человеком. Гости размещаются в шатрах со всеми удобствами.

Комфортабельный отдых на природе можно скрасить экскурсиями и рыбалкой. В зимнее время любителям рассекать снег доступны снегоходы. После длительного нахождения на свежем воздухе русская баня согреет всех желающих.

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