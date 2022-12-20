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Общество20 декабря 2022 8:19

Если дома не сидится: где отдохнуть зимой 2023 в Хабаровском крае

Базы отдыха Хабаровского края будут работать на январских праздниках
Кирилл КЕМЕНЕВ
Для активного отдыха не обязательно уезжать из Хабаровского края

Для активного отдыха не обязательно уезжать из Хабаровского края

Фото: Андрей АБРАМОВ

Длинные праздничные выходные - это прекрасный повод для планирования отдыха. Кто-то предпочитает провести время дома, укутавшись в плед, а кому-то необходимо выбраться за город, чтобы сбежать от суеты и набраться сил до отпуска. О том, куда можно поехать в Хабаровском крае, чтобы отдых стал комфортным и незабываемым - в подборке «КП» - Хабаровск»

«Ривьера парк» на Заимке

Адрес: село Краснореченское, Императорская, 5

Гостиничный комплекс расположен в непосредственной близости к городу на берегу реки Уссури. От центра города до конечной точки всего 25 километров. Несмотря на это в «Ривьера парке» сочетается отдых на природе и комфорт фешенебельных гостиниц.

В зимний период гостям доступны 50-метровая горка, каток, снегоходы, сноуборды и тюбинги, которые можно взять в аренду.

База отдыха «Холдоми»

Адрес: 5 километров от поселка Солнечный, Хабаровский край

Горнолыжный комплекс и базы отдыха находятся у подножия горы Холдоми. Добраться до него можно как самостоятельно, так и трансфером из Комсомольска-на-Амуре. Курорт придется по душе любителям экстремального отдыха. Современная инфраструктура представляет собой трассы разного уровня сложности, трассы для сноубордов и тюбинга.

Гости базы могут разместиться в одном из четырех комфортабельных коттеджей или в гостинице с номерами. На территории работает пять точек питания, включая шашлычную, караоке-бар, кафе и бистро.

Туристический комплекс «Амут Сноу Лэйк»

Адрес: 10 километров от поселка Горького, Хабаровский край

Место в живописной лесной местности, куда так и хочется сбежать от городской суеты. Вокруг находятся горные сопки, на склонах которых растут хвойные деревья, а также известное озеро Амут. Оно является памятником природы и по качеству воды может соревноваться с Байкалом.

На территории комплекса работают две гостиницы и десять коттеджей разной вместимости. На новогодних каникулах посетители могут покататься со склонов на лыжах и сноубордах. Подъем на трассы осуществляется на снегоходах.

Глэмпинг «Заповедные места»

Адрес: 284-й километр трассы Хабаровск - Лидога - Ванино - Советская Гавань

Интересная база отдыха разместилась прямо на берегу реки Анюй в заповедной зоне. Первозданная природа этих мест меньше всего была изменена человеком. Гости размещаются в шатрах со всеми удобствами.

Комфортабельный отдых на природе можно скрасить экскурсиями и рыбалкой. В зимнее время любителям рассекать снег доступны снегоходы. После длительного нахождения на свежем воздухе русская баня согреет всех желающих.

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