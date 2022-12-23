Жителей Хабаровска ждет обширная культурная программа Фото: Олег ЗОЛОТО

До наступления Нового года осталась всего одна неделя. Город уже вовсю украшен красивыми огоньками и ледовыми фигурами. В предвкушении длинных праздничных выходных возникает вопрос: а куда можно будет выбраться, если надоест сидеть дома?

Создать праздничное настроение можно будет на выставках и ярмарках, которые начнутся с 24 декабря и продлятся до конца января 2023 года.

Ярмарка новогодних сувениров «У Христа за пазухой»

Хабаровский краевой благотворительный фонд культуры «Арт-подвальчик» представит творческие работы дальневосточных художников. В выставочном зале будет работать рождественская ярмарка, где дворцы и мастера декоративно-прикладного искусства презентуют авторские новогодние сувениры и подарки.

Время: с 21 декабря 2022 года по 15 января 2023 года.

Место: Муравьева-Амурского, 17.

Рождественская ярмарка в пекарнях «Лавита»

Ежегодная ярмарка в пекарнях «Лавита» позволит почувствовать дух Рождества через уникальный вкус европейской выпечки и праздничных напитков. Мастера заквасок и дрожжей до конца года будут радовать интересными хлебобулочными изысками.

Время: с 15 по 30 декабря 2022 года с 14:00 до 20:00.

Место: Муравьева Амурского, 26, Пушкина, 47, Тургенева, 48.

Новогодние маркеты

Припозднившиеся с приготовлениями ко встрече Нового года хабаровчане могут попытать счастья в поисках украшений для дома, а также незабываемых подарков для родных и близких.

Время: с 24 по 30 декабря 2022 года с 10:00 до 21:00.

Место: «Броско молл», Пионерская, 2В.

АмурФест. Зима

Уже знакомая горожанам краевая ярмарка откроет свои двери на главной площади Хабаровска. Жителей и гостей краевой столицы ждут новогодняя атмосфера и яркие впечатления.

На новогодней ярмарке будет представлено пять праздничных павильонов. Мастера декоративно-прикладного искусства представят картины, керамику, украшения из натуральных камней, игрушки, изделия из дерева, кожи и меха, а также из природных материалов.

Время: с 24 декабря 2022 года по 8 января 2023 года по будням с 12:00 до 19:00 и с 12:00 до 20:00 по выходным.

Место: площадь имени Ленина.

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