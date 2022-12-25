Мы собрали вместе самые крутые вечеринки города Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали вместе все тусовки, вечеринки и корпоративы, на которые можно сходить взрослым в Хабаровске в Новый год 2022-2023 и на каникулах.

Любители шумных компаний и грандиозных празднований это точно оценят. Новый год 2022-2023 в Хабаровске можно отметить на самых крутых вечеринках и корпоративах. Заглянуть в бары и клубы можно будет как на саму новогоднюю ночь, так и на январских каникулах.

Новогодние вечеринки в барах Хабаровска

Кавер-группа «Клим Ворошилов» приглашает на свой концерт в Бар «Агутин» 31 декабря. Живой звук, любимые песни, танцы, и, конечно, караоке. Новогодняя ночь может быть самой зажигательной и танцевальной, а еще эмоциональной. Начало вечера в 19:00.

А вот в «Квартире Паши Кейзера» гостей будет ждать даже специально приглашенный ведущий и МС из Владивостока. На вечере выступит резидент Zumaoke MC Dima Graff, DJ Rum, DJ Rebelon. Умопомрачительные красотки будут танцевать в стиле Go Go, гостям предложат целую ванну с шампанским. Здесь будет жарко – танцы до утра, караоке, призыв и подарки. Начало праздника в 22:00, вход платный – 500 рублей.

Бар-пространство «Vinograd» приглашает гостей на новогодние корпоративы. Здесь бронировать столы можно до самого 31 декабря, а веселиться и после новогодней ночи. Здесь гостей ждет волшебная новогодняя атмосфера, шампанское, вкусная еда и развлекательная праздничная программа.

Бар «Гараж» откроет свои двери для любителей вечеринок 2 января выступлением группы «Вишневый коктейль». Начало концерта в 21:00, на Волочаевской, 15. А 3 января здесь же выступит группа Tokai. Вечеринка будет отрывной и жаркой, танцевать захотят все. Начало также в 21:00.

В Crossroad Bar 2 января состоится грандиозный новогодний концерт в честь дня рождения группы The Starkillers. Это экстремальный рок-н-ролл, веселье и будоражащая кровь атмосфера. Пускать сюда будут всех, кому больше 14 лет. Дери открывают в 18:00, а билет купить можно будет прямо на входе за 500 рублей. Адрес бара - Муравьёва-Амурского, 3 б.

Бар «Шифр», что на Ленинградской, 23, 3 января открывает сезон вечеринок для тех, кто обожает ломаный ритм и мощный бас. Здесь в этот день будут работать гости из Питера и Владивостока - Drum & Bass, Dubstep, Jungle. Вечеринка называется Breaking Bass session white 2023, стоимость – 500 рублей, а начало в 22:00.

Дискотека в Хабаровске на Новый год

Дети 90-х буквально наизусть знают известную песню группы Дискотека Авария – Новый год к нам мчится. Именно в этом стиле «Дискотека» проведет вечеринку в новогоднюю ночь для хабаровчан. Здесь можно будет окунуться в ностальгическую атмосферу, спеть, станцевать, и потусоваться под крутые хиты 2000-х годов. Начало вечеринки в 21:00, адрес проведения – Комсомольская, 77. За вход придется выложить по 1000 рублей.

Корпоративы в кафе и ресторанах Хабаровска

Новогодние корпоративы в кафе Stars можно провести уже сейчас. Специально к Новому году кафе предлагает новое меню и крутую шоу-программу. Праздник пройдет в формате «Привет из 2000-х», танцевать народ будет под любимые хиты того времени. А еще, на шоу будет заяц – он то и поднимет настроение всем. Узнать о свободных местах для корпоративов можно в самом заведении.

Еще одно заведение – ресторан «Версаль», проводит новогодние вечера вплоть до 30 декабря. В программе – праздничное меню, ведущий, шоу, призы, подарки и настроение. В новогоднюю ночь здесь дарят скидку 50 процентов на номер в гостинице. Место расположения – Амурский бульвар, 46 а. Сама Новогодняя ночь стоит 5500, а до 31 декабря – 3500 рублей.

Придумывать, чем заняться в новогоднюю ночь, какие заведения работают, и где что показывают, больше не нужно. Мы сделали это за вас. Осталось только выбрать, куда же именно отправиться на тусовку.

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