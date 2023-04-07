Серийная клептоманка: жительница Хабаровска решила скрасить вечер бутылочкой игристого, но не захотела платить

Одна бутылочка стоила как недельный запас продуктов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серийную клептоманку поймали с поличным в Хабаровске. 39-летняя жительница промышляла ограблениями алкомаркетов, притворяясь покупательницей с утонченным вкусом.

28 марта женщина зашла в магазин «Столица» на улице Большая. Там она обратилась к консультантам, чтобы ей помогли выбрать бутылочку игристого на вечер. На варианты со средней стоимостью она не согласилась и прошла к стойке с элитным алкоголем. Обсуждая вкус и плотность, женщина решила взять шампанское Taittinger. Она вертела бутылку в руках и разглядывала ее, пока продавец не отвлекся. Как только персонал потерял бдительность, воровка закинула шампанское себе в сумочку и спешно покинула магазин.

- Стоимость похищенного оценивается в 3400 рублей. Гражданку нашли сотрудники шестого городского отдела полиции. Она объяснила, что бутылку продала прохожему, а вырученные средства потратила на личные нужды, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Выяснилось, что это не первая кража, совершенная женщиной. В июне 2022 года она уже попадалась на месте преступлений. Тогда она не менее пяти раз похищала из супермаркетов Хабаровска продукты и выпивку. Тогда ее осудили на год и шесть месяцев условно.

На этот раз сотрудники алкомаркета сразу же обратились в полицию, поэтому женщину успели найти по горячим следам. На нее завели уголовное дело за кражу. Лжепокупательнице грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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