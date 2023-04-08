Событие откладывается: в Хабаровске назвали новые сроки запуска международного терминала аэропорта

Открыть международный терминал планировалось весной 2022-го Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровске перенесли сроки запуска долгожданного международного терминала главного аэропорта региона. Открыть его планировалось весной 2022-го, но этого не случится из-за перебоев с поставками оборудования. Новая дата сдачи - 2024 год.

Терминал международных воздушных линий аэропорта Хабаровска морально устарел. Его ввели в эксплуатацию в 1993 году, пропускная способность - 400 пассажиров в час. Сейчас эти цифры не соответствуют современным реалиям, поэтому было решено строить новый международный терминал.

Его начали возводить в 2021 году и почти сразу же признали приоритетным инвестиционным проектом. Инвестиции - 5,2 миллиарда рублей. Площадь нового терминала 20,5 тысячи квадратных метров, здесь появятся два телетрапа, 11 стоек регистрации, два уровня автоматизированной обработки багажа и многое другое. Предполагаемый поток - более одного миллиона пассажиров в год.

Строительство международного терминала не прекращалось, за счет чего планировалось сдать его в марте 2023 года. Но в процессе комплектования объекта возникли трудности. Одна из них - сложности с поставкой оборудования из Европы. Можно ли его заменить на отечественное - не ясно.

- Нам сообщили, что сдача международного терминала перенесена на 2024 год. Дело в перебоях с поставками оборудования. Сейчас все ищут выход из сложившейся ситуации, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в туриндустрии региона.

В аэропорту ситуацию пока не комментируют.

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