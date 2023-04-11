Итого апрельский индекс борща составил 117, 28 рубля за кастрюлю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект «Индекс борща» опубликовал новые данные о стоимости кастрюли этого блюда в разных городах России. Любимый миллионами людей красный суп - своеобразный показатель цены на базовые продукты. В рецепт борща входит все, что необходимо для здорового питания. Эксперты подсчитали, за сколько можно приготовить кастрюлю блюда в Хабаровске, основываясь на ценах одного из гипермаркетов.

НАВАРИСТЫЙ

Стоимость кастрюли борща рассчитывается, исходя из классического рецепта. Без учета приправ, зелени и лаврового листа. Говядина заменена на более дешевую курицу. Предполагается, что наестся смогут четверо человек.

В стандартный рецепт борща выглядит так: картофель (350 граммов), капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), чеснок (шесть граммов), курятина (500 граммов). Учтены и приятные дополнения к блюду - сметана (100 граммов) и хлеб (200 граммов).

РЕЗКИЙ СПАД ЦЕНЫ НА КУРИЦУ

По сравнению с мартом, рост в цене показала капуста. Если месяц назад за 200 граммов овоща пришлось бы отдать восемь рублей, то в апреле - 9,2 рубля. Подорожала и сметана: 100 граммов в марте стоили 14,99 рубля, сейчас - 21,62 рубля.

Подешевел картофель: 350 граммов месяц назад стоили 13,65 рубля, в апреле - 10,46 рубля. Цена на лук упала с четырех рублей до 3,68 рубля за 80 граммов. За шесть граммов чеснока придется отдать 0,99 рубля вместо 1,68 рубля в марте. 200 граммов хлеба упали в цене с 13,19 рубля до 12,99 рубля. Самое сильное падение показала цена на курицу: вместо 85 рублей месяц назад сейчас нужно будет заплатить 49,94 рубля.

Морковь и свекла в цене не изменились: 3,2 рубля и 5,2 рубля соответственно.

Итого апрельский индекс борща составил 117, 28 рубля за кастрюлю. В марте пришлось бы заплатить 148,91 рубля. Хабаровск рухнул с девятой строчки списка на 12-ю и стал дальневосточным городом с самым дешевым борщом. Для сравнения, среднероссийский показатель - 147,16 рубля за кастрюлю борща.

А КАК У ДРУГИХ?

Первенство по самому дорогому борщу не только на Дальнем Востоке, но и в России занимает Анадырь.Здесь кастрюля супа стоит 432,07 рубля. На втором месте Магадан и 281,84 рубля. На третьем - Норильск, здесь суп стоит 245,36 рубля.

Самый дешевый борщ оказался в Волгограде. За кастрюлю блюда нужно будет заплатить 96,48 рубля. Суть дороже суп в Саратове - 105,75 рубля. На третьем месте по дешевизне борща Ростов-на-Дону и 108,49 рубля за порцию на четверых человек.

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