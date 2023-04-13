Новый сервис каршеринга появится в Хабаровске Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

Хабаровск планирует встретить новый сервис по краткосрочной аренде автомобилей. Каршеринг уже несколько лет известен жителям западных регионов России и стал обыденностью. Взять машину на несколько минут, вместо такси, или на несколько часов - стало делом повседневным.

В Хабаровске и ранее предпринимались попытки запустить аренду автомобилей, но минимальные сроки варьировались от нескольких часов до суток и не нашли отклик у местных жителей.

Изменить отношение хабаровчан и предоставить действительно комфортный сервис вызвалась компания Cars7. Первым дальневосточным городом, где опробовали каршеринг, стал Владивосток. Теперь настала очередь Хабаровска.

- Мы выступаем в качестве партнеров федеральной сети Cars7. С 15 апреля мы запустим сервис с 30 машинами по городу. К концу года планируем расширить автопарк до 50 автомобилей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Денис Куратов, управляющий партнер сети Cars7 в Хабаровске.

Воспользоваться каршерингом можно очень просто. Достаточно скачать приложение, пройти регистрацию и приложить необходимые документы, дождаться окончания проверки службы безопасности, выбрать ближайшую машину, открыть ее и поехать.

- Мы предлагаем разные классы авто для клиентов на выбор. В экономичном классе будут Nissan Note. При этом все они в хорошей комплектации и гибридными двигателями. Также можно выбрать Honda Insight, Honda Fit и Toyota Passo. В премиум-классе хабаровчане могут опробовать Toyota Camry, причем как в последнем, так и в предыдущем кузове, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Accord. В этих автомобилях есть все необходимые функции, они оснащены кожаным салоном, мультирулем.

Не стоит забывать, что в автомобилях стоит GPS-система, которая покажет операторам, куда именно отправился автомобиль. В приложении указаны границы зон, куда можно отправиться.

- Пока передвигаться можно только по Хабаровску и близлежащим населенным пунктам, таким как Казакевичево, Переяславки и Березовки. Но завершать аренду можно только в городе.

После запуска компания проанализирует спрос и сможет расширить зону использования каршеринга до Комсомольска-на-Амуре и Владивостока.

- В июне мы планируем запустить тариф «Морской». В нем люди смогут брать машину в аренду и ездить на море во Владивосток. С учетом того, что часть времени машина будет в простое, то и стоимость будет рассчитываться исходя из пользования.

Запуск сервиса состоится 15 апреля Фото: предоставлено редакции «КП» - Хабаровск»

В отличие от привычной аренды авто, каршеринг берет заботы по содержанию и заправке машины полностью на себя.

- Мы сотрудничаем с АЗС «Роснефть». Если клиенту в процессе аренды потребуется заправить автомобиль, то он приезжает на указанные заправки, показывает сформированный в приложении QR-код и ему бесплатно зальют бензин. Также на себя мы берем техническое обслуживание автомобиля и страховку.

Но никто не застрахован от различных ситуаций на дороге, в том числе и ДТП. Но и тут клиентов не оставят без поддержки.

- В приложении можно обратиться в службу поддержки, объяснить ситуацию и специалист компании вызовет на место сотрудников ГИБДД или аварийных комиссаров. Если ДТП произошло не по вине клиента, то страховая компания виновника оплачивает ремонт поврежденного автомобиля, а к клиенту каршеринга никаких требований не предъявляется. Но если клиент каршеринга признан виновником аварии, то наша страховая компания покрывает расходы на восстановление автомобиля пострадавшего. Ремонт за арендованную машину возмещает пользователь каршеринга. Однако в тарифах можно выбрать тип страховки - ОСАГО или «мини-КАСКО». С КАСКО тариф увеличится на 20 процентов от стоимости, о в случае аварии по вине клиента, даже при максимальном ущербе придется заплатить только 60 тысяч рублей.

Узнать подробнее о сервисе и опробовать автомобили в действии можно будет уже с 15 апреля в ходе презентации компании.

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