Грандиозно и завораживающе: музыкальный фестиваль Юрия Башмета прошел в Хабаровске

Артистов проводили со сцены бурными апплодисментами Фото: Елена БЯНКИНА

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета – одно из важных культурных событий Хабаровского края. В этом году артисты расширили географию и выступили в Комсомольске, Солнечном, Бикине, Вяземском и Хабаровском районе. В рамках фестиваля состоялась Международная музыкальная академия. Талантливые дети региона получили уникальную возможность принять участие в мастер-классах ведущих музыкальных педагогов России.

Закрытие фестивальной программы состоялось 14 апреля на сцене Хабаровского музыкального театра. Гала-концерт особенно привлекает ценителей музыки, ведь никому из них не хочется упустить возможность прослушать знаковые произведения в исполнении именитых музыкантов. Вот и в этот вечер в зале не было свободных мест. Концерт состоял из двух частей.

В первой половине программы камерный оркестр «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета исполнил музыку Эдварда Грига и Бенджамина Бриттена. Большое впечатление на слушателей произвело выступление Максима Пастера, оперного певца и солиста Большого театра. Тенор заворожил публику исполнением стихов Рембо вокального цикла «Озарение».

Чарующие мелодии окутали зал Фото: Елена БЯНКИНА

- Больше всего мне понравилось выступление певца. Это было так необычно и ярко. Я не очень понимаю язык, на котором он пел, но уловил все эмоции и смысл. Мне кажется, что нужно больше подобных концертов, это заставляет думать, - поделился впечатлениями Игорь, зритель.

После небольшого антракта музыкальный вечер продолжился. Одной из задач фестиваля является знакомство публики с музыкой, которая редко исполняется. На этот раз прозвучала музыка Моцарта. Не смотря на известность композитора, музыканты нечасто обращаются к некоторым его произведениям. Например, к концерту «До мажор для флейты с арфой». Солистками выступили Всероссийского юношеского симфонического оркестра Серафима Федорова (флейта) и Глория Раджабова (арфа).

Также со сцены прозвучал «Концерт №20 ре минор для фортепиано с оркестром». Солистом выступил Александр Ключко, победитель Международного конкурса имени Сергея Рахманинова.

Завершилась концертная программа произведением Моцарта «Дивертисмент №1». Овации долго не смолкали, ведь публика не хотела отпускать музыкантов.

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