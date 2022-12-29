Единое пособие, пенсия и клиентские службы: как будет работать пенсионный фонд в Хабаровском крае в новогодние праздники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До долгожданных продолжительных праздничных дней остается всего ничего. Буквально каждая служба Хабаровска и Хабаровского края готовится к предстоящему Новому году и Рождеству. Но не только над завершением всех дел 2022-го трудятся специалисты, но и над комфортом жителей в первые дни 2023 года. О том, как будет работать отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, в материале «КП» - Хабаровск».

Режим работы Социального фонда в Хабаровске и Хабаровском крае

Уже завтра, 30 декабря, клиентские службы еще ПФР будут работать по графику пятницы - до 17:00. В субботу, 31 декабря, принимать клиентов специалисты пенсионного фонда не будут. Работа продолжится в прежнем режиме 9 января 2023 года.

Объединение ПФР и ФСС

Важнейшей новостью конца 2022 года стало объединение двух фондов - Пенсионного (ПФР) и Социального страхования (ФСС). Теперь получить меры социальной поддержки станет проще.

- Все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке, - объясняют в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

С 9 января прием граждан будет проходить в единых клиентских службах:

- Хабаровск: ул. Слободская, 27, ул. Краснореченская, 87 А;

- Комсомольск-на-Амуре: ул. Лесозаводская, 5 Б, пер. Братский, 4/2;

- Переяславка: ул. Ленина, 11;

- Вяземский, ул. Коммунистическая, 13;

- Бикин: пер. Советский, 2;

- Амурск: пр. Комсомольский, 44;

- Николаевск-на-Амуре: ул. Гоголя, 28 А;

- Советская Гавань: ул. Киевская, 18;

- Солнечный: ул. Ленина, 39/2;

- Ванино: ул. 1 Линия, 9;

- Чегдомын: ул. Парковая, 6;

- Богородское: ул. 30 лет Победы, 37;

- Троицкое: ул. Калинина, 99;

- Охотск: ул. Белолипского, 19;

- Аян: ул. Советская, 7;

- Чумикан: ул. Таранца, 18;

- имени Полины Осипенко: пер. Почтовый, 3.

Единое пособие в Хабаровском крае

Напомним, единое пособие объединяет в себе все действующие меры поддержки для нуждающихся семей. Новая выплата станет доступной для женщин, вставших на учет по беременности в ранние сроки, и родителей детей до 17 лет. Подать заявку на получение пособия можно уже с 28 декабря. Сделать это можно на портале оказания госуслуг. А с 9 января заявления родителей начнут принимать МФЦ и клиентские офисы Социального фонда России.

Пенсия в декабре-январе в Хабаровском крае

Для тех, кто получает пенсию через почтовые отделения, порядок выплат не изменится. Напомним, почта начнет работу 3 января.

Те, кому выплачивают пенсию через банк 18 числа, получат выплаты до конца декабря. Однако стоит учитывать, что это выплата за январь. Следующее начисление произойдет только в феврале в установленные сроки.

- Жителям, которым приходят выплаты через банк 21 числа, пенсия будет зачислена 20 января, так как 21 число выпадает на выходной день, - рассказала Ирина Звержеева, глава ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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