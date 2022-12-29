15 человек в масках ворвались в хабаровскую мечеть, где находились прихожане

Неизвестные ворвались в помещение при мечети Фото: скриншот из видео

Неожиданная ситуация произошла вечером 26 декабря в столовой при соборной мечети в Железнодорожном районе Хабаровска. Неизвестные в форме и масках ворвались в молельную комнату и повалили на пол находящихся там прихожан.

- На территории мечети есть вход в столовую. Она выглядит как кафе. Один из прихожан забежал в мечеть и рассказал, что люди в форме и масках уложили всех на пол. Мы предположили, что это связано с миграционными мероприятиями, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

На кадрах видно, как люди в форме выломали дверь в помещение, забежали внутрь и моментально положили на пол нескольких находившихся там посетителей, заставив широко расставить ноги. Проведя осмотр, людей начали выводить на улицу.

- Мы предположили, что это связано с миграционными мероприятиями. Начали звонить, узнавать. Возможно, к нам заехали по ошибке.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», в результате таинственного рейда восьмерых задержанных спустя короткое время отпустили. Среди них были как граждане России, так и приезжие. Однако они находятся на территории страны легально и имеют все необходимые документы.

- Автобус с людьми в форме позже поехал дальше по улице в следующее заведение.

Пострадавшие от действий неизвестных мусульмане написали заявление в полицию по факту порчи имущества и оскорбления чувств верующих.

- Не хотелось бы, чтобы такое повторялось. У молодой девушки, работающей у нас, случился нервный срыв, - отметили в столовой.

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