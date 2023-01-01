Последствия праздников могут быть не очень приятными Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год - прекрасный повод встретиться в кругу родных и близких. Без спиртного такие застолья не обходятся, поэтому часть жителей нашей страны сталкивается с неприятными ощущениями на следующее утро, которые называются алкогольным абстинентным синдромом. Или, в простонародье, похмельем.

Да, от него не умирают, но и лекарств, способных снять все симптомы моментально, не существует. Однако есть варианты пережить неприятный период менее мучительно.

КРЕПКИЙ СОН

Порой организму достаточно просто хорошо отдохнуть, чтобы вернуться к нормальному функционированию. Поэтому после выпитого спиртного не стоит планировать ранний подъем. Это поможет избежать головных болей, состояния усталости и раздражительности, которые сопровождают похмельный синдром.

БОЛЬШЕ ВОДЫ

Обезвоживание организма, которое при употреблении алкоголя изначально незаметно, наступает по нескольким причинам. Спиртосодержащие напитки обладают мочегонным действием. Это приводит к потере жидкости, необходимой для нормальной работы всех систем организма. Переизбыток алкоголя также вызывает тошноту и рвоту, что приводит к еще большей потере жидкости.

Для того чтобы прийти в норму, человеку необходимо поддерживать водный баланс. Питьевой режим в течение дня поможет восстановить уровень электролитов и уменьшить симптомы похмелья. Достаточно обычной чистой воды. Однако специалисты рекомендуют добавлять к обильному питью глюкозу. Она содержится в меде или варенье.

Вдобавок можно обратить внимание и на кисломолочные продукты. Кефир может помочь организму быстрее вывести продукты распада спирта. Молочный белок обладает свойствами связывать токсичные вещества.

НЕ ПОХМЕЛЯЙТЕСЬ

Опытным путем доказано, что небольшая доза спиртного действительно способна немного облегчить неприятные утренние симптомы. Но только не для печени и желудочно-кишечного тракта. Организм, получая психоактивные вещества, со временем успевает к ним привыкнуть. С алкоголем это происходит особенно быстро. Новая доза спиртного может стать ступенькой к формированию новой зависимости.

- Народное явление «опохмелиться» - это продолжение употребления алкоголя. Интоксикация усиливается. Человек вообще не должен похмеляться, иначе это может перейти в запойное состояние, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Тимошенко, врач психиатр-нарколог.

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК… ИЛИ ОБЕД

Прием пищи заряжает человека энергией и может помочь избавиться от похмелья. Поддержание уровня сахара в крови позволяет справиться с такими симптомами, как слабость и тошнота. Кроме того, снижается кислотность в организме.

Лучше всего при похмелье остановить свой выбор на легких продуктах. Отлично подойдут каши, запеченные овощи, курица или рыба на пару.

МЕДИКАМЕНТЫ

Не стоит терпеть невыносимую головную боль - можно принять таблетку. По крайней мере, это позволит не провести весь день в постели. Однако стоит обратить внимание только на те препараты, которые назначал терапевт, или в применении которых вы уверены. Новые средства могут дать непредсказуемую реакцию организма и, возможно, усугубить состояние.

- Применение препаратов - это индивидуальная история. Перед их применением лучше сбалансировать режим употребления жидкости. В нее можно добавить шипучие витамины, которые позволят ускорить детоксикацию.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОХМЕЛЬЯ

Чтобы целый день после встречи Нового года не выпал из жизни, стоит принять превентивные меры перед застольем.

Во-первых, стоит заранее определиться с количеством порций алкоголя. Это не гарантирует отличного самочувствия на следующий день, но чем меньше спирта будет в организме, тем лучше.

- Не стоить употреблять большие дозы алкоголя. Допускается легкое состояние опьянения, но не более.

Во-вторых, предпочтение стоит отдать качественным напиткам. Кроме спирта, на здоровье оказывают влияние консерванты и различные добавки.

В-третьих, до приема алкоголя рекомендуется провести активный день с физической нагрузкой и плотно поесть. А уже при принятии спиртных напитков закусывать легкими блюдами, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок.

Лучше не совмещать алкоголь с жирным мясом, острыми закусками с большим количеством специй и десертами. Это может повысить кислую среду в ЖКТ и вызвать как минимум диарею.

Если же своими силами не удается справиться с интоксикацией, то лучшим выходом будет обратиться за помощью к специалистам. В Хабаровске можно посетить наркологическое диспансерно-поликлиническое отделение. Врачи окажут необходимую помощь. КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» находится по адресу Постышева, 13, телефон: +7 (4212) 35-80-02, или приемный покой КГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница» на Серышева, 33, телефон: +7 (4212) 56-30-23. Время работы 3 и 6 января с 9:00 до 15:00.

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