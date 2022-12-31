Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Новым годом Фото: Правительство Хабаровского края

Незадолго до наступления Нового 2023 года на имя губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева пришла правительственная телеграмма от президента России. В документе Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.

- В эти светлые, праздничные и всеми любимые дни в каждом доме люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для вас и ваших близких. Желаю доброго здоровья и успехов, - пожелал президент России.

Кроме того, сегодня, 31 декабря, слова поздравления прозвучали от полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

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