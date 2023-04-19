«Она кричала, я ее бил»: отца из Амурска отдадут под суд за истязания и укус пятимесячной дочери

Парень, по версии следствия, систематически бил и кричал на пятимесячную девочку Фото: Прокуратура Хабаровского края

«Понимал, что так нельзя, но ничего не мог с собой поделать», - это слова 21-летнего Олега (имя изменено - прим. ред.), подозреваемого в истязании своей дочери. Парень, по версии следствия, систематически бил и кричал на пятимесячную девочку. 4 февраля его задержали.

АДСКАЯ НОЧЬ ДЛЯ РЕБЕНКА

В этот день бабушка и две соседки нашли малышку избитой и со следом укуса на щеке. Это Олегу надоело слушать, как плачет дочь, и он решил успокоить ее двумя ударами по голове. Информация о том, что девочку били ножом, не подтвердилась.

Накануне 20-летняя мама вместе с дочерью вернулись от бабушки. По пути девушка купила алкоголь, выпила и стала ждать мужа. Олег вернулся подшофе, предложил продолжить. Амурчанка ушла в магазин за добавкой и встретила знакомых. Именно с ними молодая мать решила продолжить застолье.

Мужу девушка не позвонила, просто напилась до беспамятства и вырубилась. Проснулась лишь в 12:00, когда ее тормошил Олег. К тому моменту парень уже избил дочь за то, что та плакала и не успокаивалась. Устав от ребенка, он позвонил теще и попросил ее забрать малышку.

НЕ ГОТОВ СТАТЬ ОТЦОМ

Правоохранительным органам Олег признался: «Ребенка не планировали, отцом быть не готов». Но девушка забеременела и деваться уже было некуда. Когда парень оставался наедине с дочерью, то у него сдавали нервы. Малышка плакала и даже бутылочка ее не успокаивала. По признанию Олега, крик дочери выводил его из себя, поэтому он срывался и бил ее. Хотя понимал, что так нельзя.

Следствие считает, что парень с сентября 2022 по февраль 2023 года не менее шести раз бил ребенка. Мать малышки замечала у дочери синяки и задавала соответствующие вопросы мужу. Но тот всегда пожимал плечами и отвечал: «Не знаю». Девушка предполагала, что ребенок мог сам себя случайно ущипнуть.

Уголовное дело было заведено по статьям «Причинение физических и психических страданий и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним». 4 февраля малышку отвезли в больницу, сейчас с ней все хорошо.

РЕАКЦИЯ

- По уголовному делу проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили установить причастность мужчины к инкриминируемым ему преступлениям, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Девочка сейчас находится с бабушкой. Молодую мать ограничили в родительских правах, она проходит лечение от алкогольной зависимости.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, его будет рассматривать Амурский городской суд. Также городской прокуратурой инициировано лишение обвиняемого родительских прав, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Амурчанину грозит до десяти лет колонии.

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