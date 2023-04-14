«Мама, там холодно»: многодетную девушку из Комсомольска на всю страну обвинили в жестокости к детям

В Хабаровском крае правоохранительные органы разбираются в истории с матерью пятерых детей. Фото: скриншот программы «За гранью»

В Хабаровском крае правоохранительные органы разбираются в истории с матерью пятерых детей, за которой, по версии следствия, недосмотрели органы опеки. 23-летняя Нина из Комсомольска вместе с мужем и малышами живет в тесной и плохо убранной квартире. По словам соседей, девушка занимает продукты в долг, кричит на детей и тратит пособия на себя.

ДОЛГИ И ПЕНЬЮАРЫ

Нина родила первого ребенка пять лет назад, но через год в семье случилось горе: отца малыша, по словам девушки, забили кирпичами. Спустя 12 месяцев у комсомольчанки появился второй ребенок, потом - еще трое. Самому младшему - три месяца. Девушка купила двухкомнатную квартиру на материнский капитал и начала обживаться. Встретила Нина и свое счастье - 43-летнего Евгения, бывшего мужа подруги.

По словам соседей, из квартиры постоянно доносятся крики, детский плач и ругательства. Малышей якобы воспитывают силой как сама мать, так и ее сожитель. При этом девушка не работает, а ее сожитель то ли калымит, то ли нет. Живут, понятно, на детские пособия. Причем большая часть денег уходит не на ребятишек, а на хотелки родителей, тогда как на продукты даже не всегда хватает.

- Обращается она с [просьбой о] помощи, что дети голодные, в 11 часов дня не ели. Мамочки кто продукты, кто готовую еду приносит, чтобы она покормила малышей. Ей ПДН может привезти семь пакетов еды, она даже спасибо не говорит. Один раз она девочке написала: «Спасибо, моему мужу понравилось». […] Она любит покупать пеньюарчики себе, кушать суши, ходить по всяким кафе и ресторанам, плюс у нее забирают долги, - рассказала Лариса, соседка Нины.

Соседка работает продавцом в магазине, и, по ее словам, она уговорила начальство отпускать Нине продукты в долг. Под личную ответственность. В итоге девушка набрала еды на 155 тысяч рублей. И это только в одном киоске. Потом написала расписку: «Обязуюсь отдать по частям». Возвращала из детских пособий.

- Я потратила за месяц тысяч 20 точно [на детей]. Всех пособий у меня 131 тысяча 400 рублей. Когда я не знала их ларек, мы жили шикарно. Я не понимаю, как у меня эти долги образовались, - сказала Нина, многодетная мать.

В ТЕСНОТЕ

Сама Нина подтвердила в эфире программы «За гранью»: «Да, каюсь, на старшего кричу». Появились подозрения о том, что пятилетнего мальчика не только ругают за непослушание, но и бьют. Девушка сказала, что ребенок ударился и рассек лоб. Но в скорую звонить не стали, потому что сожитель растерялся, а сама она лежала в роддоме.

- Бывает, я старшего ругаю, да, я не права и должна извиниться. Он хоть и пакостит, но я его люблю. Я говорю: «Артем, сядь спокойно», а потом он берет и пакостит, - поделилась Нина.

По словам Нины, органы опеки к ней приезжали, и вопросов у них не возникало. Но когда в эфире показали условия жизни семьи, это вызвало шок. Небольшая двухкомнатная квартира, в одной комнате спят шестеро человек: Нина с Евгением и четверо детей. Места откровенно мало, вещи валятся со всех полок, под ногами путаются две собаки и два кота. Старший сын живет в отдельной комнате, в которой нет отопления и света, зато есть признаки плесени. По словам Нины и Евгения, они пытались исправить ситуацию, но тщетно.

Как подобное пропустили органы опеки - теперь выясняют прокуратура и следственный комитет. По данному факту заведено уголовное дело о халатности. Следствие считает, что органы системы профилактики упустили из виду многодетную семью, из-за чего Нина и ее дети попали в не самое благоприятное положение.

НОВЫЕ ФАКТЫ

- Прокурор города направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения заведено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженное с жестоким обращением». Ход и результаты расследования находятся под контролем, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры края.

Теперь и сама Нина стала фигуранткой уголовного дела. Помимо плохих жилищных условий, оказалось, что не всегда у Нины были продукты и детское питание. И даже зафиксирован факт агрессивного общения со врачами.

- Одного из детей забирали на лечение в больницу, родители его не посещали и конфликтовали с медработниками. Еще один из примеров - у двухгодовалого мальчика была белковая недостаточность. Малыш должен был проходить ежедневный контроль массы тела. Но его не приводили в поликлинику и конфликтовали с участковой медсестрой, - рассказал источник «КП» - Хабаровск» в правоохранительных органах.

Детей у комсомольчанки не изъяли.

- В ходе расследования уголовного дела допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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