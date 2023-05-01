Три корпуса и безопасный двор: федеральный застройщик «ПИК» представил комплекс «Северный парк» в Хабаровске

Федеральный застройщик показал проект будущего жилого комплекса Фото: «ПИК»

Западный застройщик, который начал осваивать дальневосточные земли и заниматься комплексным развитием территорий, показал проект нового жилого комплекса. Причем подготовительный этап к строительству был проведен до официального анонса.

- Жилой квартал «Северный парк» на Воронежской спроектирован так, чтобы в каждый двор, подъезд и квартиру попадало как можно больше естественного света, - говорится в презентационных материалах застройщика.

В Железнодорожном районе Хабаровска компания начала возводить три корпуса с закрытыми дворами-парками. Такая концепция будет новинкой для жителей региона. Проблему с парковочными местами будут решать наземные многоуровневые стоянки. Кроме того, для жильцов первых очередей строительства застройщик обещает возведение школы и детского сада.

- Из каждого подъезда в «Северном парке» можно будет выйти в закрытый двор-парк с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах домов будут кафе и магазины.

Площадь квартир будут составлять от 19 до 84 квадратных метров. Высота потолков - 2,62 метра.

В презентации отмечается, что транспортная доступность позволит за 10 минут на собственном автомобиле оказаться в центре города.

Напомним, большой земельный участок на Воронежской площадью почти 67 гектаров в аренду получила компания «Оптимал», в числе учредителей которой есть ООО «ПИК-Инвестпроект». За право реализовывать свой проект организация заплатила 104,3 миллиона рублей в ходе электронного аукциона.

Организаторами аукциона были выдвинуты условия - высота планируемых зданий не более 10 этажей, а также наличие помещений для объектов социального обслуживания и коммерческого назначения.

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